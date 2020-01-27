Популярная украинская исполнительница Ани Лорак поразила фанатов резкими изменениями на лице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Вас ждут музыкальные сюрпризы», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Лорак позирует на «базе» вместе с гитарой в руках. Однако пользователи сети обратили внимание на изменения, которые произошли на лице звезды.

«Мне одной кажется, что она сильно похудела?», «Лицо…», «Барабанщица – лицо отпад», «Ого…», «хорошенькая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Ани Лорак рассказала о предстоящих концертах, а также показала новое фото, где она позирует в необычном наряде.

«Скучала за вашими улыбками и теплом нашего общения. ✨ С нетерпением жду встречи с вами на #шоуthebest!», – сообщила она в сети, показав расписание будущих выступлений в российских городах.

На фото она позирует, размахивая руками в легком шифоновом наряде ядовито-желтого цвета. Волосы певицы гладко зачесаны назад. Образ дополняют массивные серьги под золото необычной формы. Красотка смотрит в даль, приоткрыв рот.

В комментариях Ани Лорак написали много комплиментов, а россияне добавили, что ждут ее в гости в своих городах.

Напомним, Лорак решила сменить имидж и поразила новой внешностью

А еще Politeka писала, что Лорак засветилась на отдыхе в небрежном виде

Также Politeka сообщала, что Лорак показала, как развлекается утром в Беверли Хиллз.