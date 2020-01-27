Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата опубликовала фотографии с отдыха.
Снимки она выложила на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Девушка посетила Гранд-Каньон в Аризоне. В подписи к фото Злата отметила, что последняя неделя ее жизни была посвящена лечению, завершению незавершенных дел и физическому отдыху. Она отметила, что в жизни каждого человека бывают черные полосы и белые полосы.
«Но как бы то ни было, я вернулась. Планы на будущее и воспоминания действительно помогли и мотивировали меня!», - подчеркнула Злата.
Дочка Фреймут добавила, что опубликованные снимки стали самыми естественными в ее Инстаграме, потому что на них она без макияжа. Это сразу же заметили поклонники девочки, заявив, что Злата выглядит уставшей.
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На фото действительно заметен болезненный вид девочки. Особенно на третьем фото, где видно синяки под глазами.
Напомним, что совсем недавно дочка Фреймут постила фотографии с Лос-Анджелеса. Подросток писала, что влюбилась в этот город, поэтому мечтает там жить.
«Я приехала в город, в котором я чувствую, что ему принадлежу, и в котором, я знаю, что хочу жить, работать и быть его частью», - писала девушка.
Как известно, Злата не первый год занимается танцами. В США, по всей видимости, она также проходит обучение. Это видно в ее сторис, где девочка регулярно выкладывает видео с занятий в классе хореографии. Кроме этого, девочка часто выкладывает видео с различных выступлений.
Отметим, что Злата – дочь Ольги Фреймут от британца Нила. Несмотря на то, что девочке всего 13 лет, она выглядит на все 17. В последнем браке у ведущей родилось еще двое детей – сын Валерий и дочь Евдокия. Фреймут не раз рассказывала, что воспитывает своих детей в строгости и дисциплине.
Напомним, что 13-летняя дочь Фреймут ошеломила взрослыми фото: даже мама не сдержалась.
Как сообщала Politeka, Фреймут разлеглась и похвасталась растяжкой прямо на полу: "Ничего себе леди!".
Также Politeka писала, что уставшая Ольга Фреймут поразила новой внешностью.