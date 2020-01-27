Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата опубликовала фотографии с отдыха.

Снимки она выложила на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Девушка посетила Гранд-Каньон в Аризоне. В подписи к фото Злата отметила, что последняя неделя ее жизни была посвящена лечению, завершению незавершенных дел и физическому отдыху. Она отметила, что в жизни каждого человека бывают черные полосы и белые полосы.

«Но как бы то ни было, я вернулась. Планы на будущее и воспоминания действительно помогли и мотивировали меня!», - подчеркнула Злата.

Дочка Фреймут добавила, что опубликованные снимки стали самыми естественными в ее Инстаграме, потому что на них она без макияжа. Это сразу же заметили поклонники девочки, заявив, что Злата выглядит уставшей.

На фото действительно заметен болезненный вид девочки. Особенно на третьем фото, где видно синяки под глазами.

Напомним, что совсем недавно дочка Фреймут постила фотографии с Лос-Анджелеса. Подросток писала, что влюбилась в этот город, поэтому мечтает там жить.

«Я приехала в город, в котором я чувствую, что ему принадлежу, и в котором, я знаю, что хочу жить, работать и быть его частью», - писала девушка.

Как известно, Злата не первый год занимается танцами. В США, по всей видимости, она также проходит обучение. Это видно в ее сторис, где девочка регулярно выкладывает видео с занятий в классе хореографии. Кроме этого, девочка часто выкладывает видео с различных выступлений.

Отметим, что Злата – дочь Ольги Фреймут от британца Нила. Несмотря на то, что девочке всего 13 лет, она выглядит на все 17. В последнем браке у ведущей родилось еще двое детей – сын Валерий и дочь Евдокия. Фреймут не раз рассказывала, что воспитывает своих детей в строгости и дисциплине.

Напомним, что 13-летняя дочь Фреймут ошеломила взрослыми фото: даже мама не сдержалась.

Как сообщала Politeka, Фреймут разлеглась и похвасталась растяжкой прямо на полу: "Ничего себе леди!".

Также Politeka писала, что уставшая Ольга Фреймут поразила новой внешностью.