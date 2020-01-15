Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала, як займається з партнеркою в залі

На кадрах видно Олю в кросівках, лосинах і футболці, швидше за все. Фреймут лягла на спину, а ноги розсунула і поклала під себе. При цьому її тримає друга невідома дівчина. На ролику можна оцінити ідеальну талію телеведучої. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити даний ролик або написати коментарі. Він був розміщений в сторіс, де такої можливості немає.

Фреймут забула про білизну і показала свої таємні місця.

Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала новий яскравий образ в червоній сукні.

На фото Оля позує в шикарному червоному прозорому платті. Декольте виявилося в ньому досить пристойним і можна помітити, що Фреймут вирішила обійтися без білизни. Зазначимо,. що сукня на телеведучій прозоре.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"У такій сукні тільки в Голлівуд або на Нобель Фест", "Красуня", "Дуже красива", "Леді в червоному ви прекрасні", "Розкішна", "Оля, неймовірно красиве плаття. Вам йде. Ви красуня", "Сукня просто бомба", "Краса".

Повідомлялося, що донька Ольги Фреймут дивує фотографіями, які регулярно викладає в мережу.

Дочка української телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл швидко дорослішає.

Вона з задоволенням приміряє на себе дорослі образи. Відповідні фото в модних вбраннях і з трендовим мейк-апом Злата активно розміщує в Инстаграме.

На своїй сторінці в соцмережі Злата часто розміщує селфи і фото з повсякденного життя. Іноді з мамою.

користувачі мережі помітили, що дівчина часто подорожує і висловили своє невдоволення, заявивши, що за гроші батьків можна відвідати всі країни світу. Також деякі фолловери дівчата помітили схожість з мамою і написали що у Злати така ж форма литок на ногах, і що дівчина часто позує на фото, як мама Ольга Фреймут.

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