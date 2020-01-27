Популярная модель Ирина Шейк откровенно рассказала о своих переживаниях после расставания с Брэдли Купером.

Личную тему она обсудила с корреспондентом журнала Vogue, на обложке которого появилась. Шейк отметила, что жизнь без Купера – это новая почва.

«Я думаю, что в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее — это просто природа человека. Два прекрасных человека не обязательно смогут создать хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами», - отметила девушка.

По словам Шейк, многих мужчин пугает ее сильная натура и тот факт, что она четко знает, чего хочет. Модель подчеркнула, что все, кто покидает ее жизнь, покидают ее безвозвратно, она рвет все связи с этими людьми. При этом, по убеждению Шейк, на самом деле она добрый и чувственный человек.

«Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле. Я чувствовала, что должна быть мальчиком... Не знаю почему. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика» — разоткровенничалась модель.

Напомним, что 34-летняя Ирина Шейк встречалась с Брэдли Купером с 2015 года. В 2017 году у пары родилась дочь Лея, а в 2019 году звезды расстались. Отметим, что слухи об их расставании появились в прессе во время съемок фильма «Звезда родилась», в котором Купер играл главную роль. СМИ твердили, что виновницей расставания пары стала Леди Гага, которая также играла в этом фильме. Впрочем, инсайдеры отрицали эту связь, заявляя, что разлад в отношениях пары начался еще задолго до их разрыва.

Кстати, сам Брэдли Купер, как до недавнего времени и Ирина, стараются избегать обсуждения своей личной жизни. Купер старается переводить все вопросы на рабочие темы, а на публике появляется с матерью или дочерью.

Напомним, что Ирина Шейк прервала молчание и рассказала о серьезной трагедии: "В 14 лет...".

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк в прозрачном корсете показала все свое великолепие.

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