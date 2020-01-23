Ірина Шейк дефілювала на модному показі знаменитого Жана Поля Готьє

Манекенниця продемонструвала витончене корсетне вбрання з нової колекції легендарного француза. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряної красуні Шайхлісламової.

Так на новому опублікованому кадрі Ірина дякує і вітає модний будинок Готьє з фінальною колекцією і зазначає, що просто вражена талантом кутюр'є. На Ірині був витончений світлий з чіткими лініями швів міні-корсет – варіація сукні, імовірно, який трохи просвічував. Волосся манекенниці зібрали, макіяж для моделей, що презентують колекцію, був визначений як непомітний.

Ірина своїм впевненим знаменитим кроком пройшлася подіумом, чим порадувала своїх шанувальників по всьому світу. Під фото сотні коментарів – захоплені фани всіляко вихваляють Шейк, пишуть, що та «єдина у своєму роді» і просто справжній «діамант» модної індустрії.

Раніше відома модель показалася роздягненою на тлі справжнього дива природи.

Так на новому опублікованому фото артистка красується в яскравому роздільному купальнику на тлі знаменитого водоспаду в Коста-Ріці.

Про красу, що місця "зйомок", що самої моделі - говорити не доводиться. Шанувальники просто зачаровані видами і витонченоюШейк, пишуть, що та втерла носа своєму екс-коханому актору Бредлі Куперу і що про таку красуню мріє кожен чоловік.

Крім того, шанувальників манекенниці в мережі дуже порадував той факт, що Ірина продовжує радіти життю навіть після важкого розриву, ну а більшість - просто "збожеволіли", в хорошому сенсі цього слова, від напівголої Шейк в центрі фото-композиції.

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