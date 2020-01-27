Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала интересное фото в необычном образе

На фото Кухар позирует в платье с открытыми плечами. При этом одно рукой держиться за голову. Образ Екатерина дополнила короной из веток и ярким макияжем. Фото получилось очень интересным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить фотографию, как и написать комментарии. Все потому, что снимок был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в одних перьях, Остапчук не сдержался.

На первом кадре Кухар позирует в черной одежде с сумкой через плечо. Это было для "Линкедин", соцсети для рабочих контактов. На втором снимке Екатерина позирует без одежды с пышной прической в черно-белых тонах. Фото было сделано для "Телеграма". На третьем фото балерина вся в блестках и укладкой на волосах, а также ярким макияжем. Это для Инстаграма. На последнем снимке Екатерина в прозрачной одежде с перьями, самый эффектный наряд из всех. Фото было для Фейсбука.

Сообщалось, что муж Екатерины Кухар поделился откровенным фото балерины.

Как известно, сегодня участница проекта «Танцы со звездами» празднует свое 38-летие. Ее муж в честь этого праздника рассказал, как любит жену и что ценит в ней больше всего.

«Спустя столько лет совместной жизни, ты до сих пор не перестаешь меня удивлять. Сама не расслабляешься и не даешь расслабиться мне. Сколько бы лет не прошло, а я всегда буду смотреть на тебя как впервые: с восторгом, бешенной влюбленностью, страстью и трепетом!», - заявил Стоянов.

По его словам, он с каждым днем все больше любит артистку, и обожает ее за то, кем становится рядом с ней.

Напомним, Кухар из "Танцев со звездами" раздвинула ноги прямо на руках красавчика

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