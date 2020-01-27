Знаменитая украинская модель Алла Костромичева поделилась целой серией откровенных фото, предложив поклонникам выбрать лучшее

Ведущая шоу «Топ-модель по-украински» решила принять участие в набирающем обороты флешмобе, в котором мировые знаменитости переделывают популярный мем с добавлением своих фотографий. Звезды публикуют коллаж из четырех фото, которые должны изображать их аватарки в разных соцсетях.

Как сообщает Politeka, Костромичева представила собственную версию этого мема в своем Инстаграм, но при этом внесла в него свои изменения. Так, вместо четырех разных соцсетей модель подобрала фото только для Tinder.

«Я думаю, что все постят эти коллажи лишь для того, чтобы показать/посмотреть как они/другие выглядели бы именно в Tinder, так к чему все эти лишние инсинуации? Давайте сразу к делу – выбираем», - подписала свой пост Костромичева.

Модель поделилась коллажем с четырьмя весьма откровенным фотографиями. На одной из них она стоит спиной к камере в одной лишь тонкой майке, которая едва прикрывает ее обнаженные ягодицы. На второй модель позирует в воде в соблазнительном платье с экстремальным разрезом, благодаря которому видно, что она без белья. На третьем кадре Костромичева и вовсе позирует с обнаженной грудью, «прикрытой» одним лишь смайликом. На последнем фото модель сидит на корточках в открытом боди и босоножках на высоком каблуке.

Подписчики Аллы бурно отреагировали на такой коллаж.

«Сладкая *опка», «Огненные фоточки», «Вау красотка», «Ого неожиданно))) супер откровенно», «Нет, ну это же просто сногсшибательно! Аллочка, вы просто богиня! Ты как всегда шикарна!», «Вау, просто бомба», «Аллочка, у вас есть, что показать», «Какая же классная фигура. Вы большая молодец, что следите за собой и так прекрасно выглядите», «Обожаю вас, вы моя любимка», - пишут люди в комментариях к фото.

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