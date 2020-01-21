Известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая шоу "Топ-модель по-украински" поделилась снимком, как выглядит ее идеальное утро
На снимке Алла сидит в постели в одном халате. Костромичева сложила ноги под себя и удобно расположилась перед подносом. Волосы у девушки были распущены с утра. На подносе стоял завтрак, в который включен сок, бульон, скорее всего, чай, а также мучные изделия. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мое идеальное утро... Признавайтесь, кто устраивает себе завтрак в постели?", - написала Алла под фото.
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Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:
"Класс,обожаю джемы и багеты", "Идеальное утро в мечтах", "Какой-то маленький завтрак", "Ничего себе, столько булок. Они точно не пластиковые? Чисто для фото", "Ото модельный завтрак", "Ой как много булок))!", "Завтрак?!не... ужин-да!!".
Ранее мы сообщали, что ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева опубликовала личный кадр с отдыха.
Артистка релаксирует на одном из лучших горнолыжных курортов мира.
Так на новом опубликованном Аллой снимке, она просто обескуражила видом - фон фотографии был настолько потрясающим, насколько и сама длинноногая и улыбающаяся манекенщица. Алла присела на снегу, позади нее виднеются горные вершины. Ветер приподнял волосы модели, на улице светло и можно даже сказать, что солнечно.
Сообщалось, что ведущая «Топ-модель по-украински» показала идеальное декольте в тонкой кофточке.
Фотографией, на которой изящная модель прижалась спиной к скале над морской гладью, Костромичева поделилась в соцсети инстаграм.
«Наша планета бесконечно прекрасна!», – прокомментировала она снимок с красивым пейзажем.
На фото Алла Костромичева позирует в тонкой кофте с широким вырезом на груди, в солнцезащитных очках, черных мини-шортах, черных кедах и повязке на голове.
Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в одном халате показала, чем занимается с мужем наедине
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