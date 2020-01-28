Канада стала для них не лучшим местом

Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с серьезными проблемами в Канаде

Как передает издание The Sunday Times, королевская семья всерьез готовится к возвращению герцогов Сассекских в Букингемский дворец.

Известно, что Канада стала для них не лучшим местом, а сам переезд - не очень благополучным.

"Дворец очень беспокоится [о Гарри и Меган], потому что за пределами семьи они уязвимы. Они строят планы на случай непредвиденных обстоятельств, если Сассекские вдруг одумаются и скажут: "Можем ли мы вернуться под ваше крыло?", - заявил источник, приближенный к королевской семье.

Инсайдер также добавил, что принц Чарльз и принц Уильям готовы протянуть руку помощи, не требуя от Меган Маркл и принца Гарри выполнения королевских обязанностей.

"Они звонят [Гарри], пытаются поговорить и предлагают помощь. Все согласны с тем, что это уязвимая семья. Никто не скажет, что они не могут вернуться. Они не вернутся к королевским обязанностям, но у них может быть период реабилитации и восстановления", - добавил осведомленный источник.

Как известно, сразу после переезда Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с местными папарацци, которые поджидали их в парке Ванкувера. Более того, жители Канады подали петицию премьер-министру Джастину Трюдо, поскольку они не хотят оплачивать колоссальные счета за охрану статусной семьи.

А последним испытанием, которое было уготовлено Меган Маркл и принцу Гарри, стало землетрясение силой 4,5 балла.

Ранее мы сообщали о том, что в сети всплыла страшная правда о Меган Маркл. После того, как британский принц Гарри и его супруга, Меган Маркл, заявили о сложении с себя полномочий, публика никак не может успокоиться.

В сети шутят, что бывшей актрисе удалось превратить принца в лягушку. Однако громкое заявление было сделано не внезапно. Внук Елизаветы II терял связь с семьей постепенно

Как оказалось, еще до свадьбы 19 мая 2018, Елизавета предложила Гарри и его будущей жене не брать на себя королевские обязанности, чтобы Меган не отказывалась от актерской карьеры. Таким образом королева хотела, чтобы будущая герцогиня мягко вошла в жизнь дворца и освоила королевский протокол.

Только Меган Маркл была рада уйти от актерской карьеры и стать работающим членом королевской семьи.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.