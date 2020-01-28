Поклонники продолжают сомневаться, что актриса Анастасия Заворотнюк действительно борется с онкологией

Об этом пишут Дни.

Родные и близкие "моей прекрасной няни" продолжают упорно отказываться от комментариев относительно болезни Анастасии Заворотнюк, поэтому в социальных сетях распространяются новые слухи.

Некоторые пользователи предположили, что актриса пошла на такой шаг, поскольку накопила огромные долги. В качестве аргумента они приводят информацию о том, что 23-летняя дочь Анастасии Заворотнюк внезапно закрыла свой магазин одежды.

Более того, люди стали массово отписываться от страницы Анастасии Заворотнюк в соцсетях, подогревая слухи об обмане.

Но на сторону актрисы встала известная продюсер Диана Бичарова. Подобные слухи вызвали у нее лишь недоумение.

"Прежде всего мы делаем так, чтобы об артисте говорили. И не важно, в какие моменты. Но, наверное, шутить с болезнями – это настолько ужасно, что я не хотела бы в это верить", – утверждает продюсер.

В комментарии журналистам она также заявила, что информация о состоянии Анастасии Заворотнюк вскоре всплывет на поверхность. по словам Бичаровой, родственники актрисы совершают ошибку, храня молчание о здоровье "Моей прекрасной няни".

"Наверное, уже стоит сказать людям, фанатам и поклонникам о том, что происходит с их любимой актрисой. Потому что очень много слухов и неправды, в которые, я думаю, никто не хочет верить. Никто не хочет быть обманутым и, наверное, пора уже сказать правду", – подытожила она в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Анастасию Заворотнюк вытащили с того света. Как оказалось, в пятилетнем возрасте Анастасия Заворотнюк оказалась на грани смерти.

Тогда будущая артистка перенесла операции на горле из-за сильнейшего воспаления гланд, что едва не убило ее. С того света ее в буквальном смысле вытащил опытный хирург.

Суеверные будут утверждать, что над Анастасией Заворотнюк висит некое проклятие или же злой рок. Но хочется верить, что "моя прекрасная няня" и в этот раз сумеет победить серьезную болезнь и продолжить карьеру на телевидении.

Напомним, вести о больной раком Заворотнюк взбесили россиян.

А еще Politeka писала, больную раком Заворотнюк вытащили с того света, правду скрыть не удалось: "Висит проклятие..."

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