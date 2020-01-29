Украинская гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Ризатдинова улетела в Токио (Япония), откуда выкладывает фото

Звезда сделала селфи, по всей видимости, стоя у окна, пишет Рoliteka.net. На фото Анна предстала в черном обтягивающем гольфе, который идеально подчеркнул ее пышные формы.

Анна закинула волнистые волосы набок, немного наклонила голову и посмотрела в камеру.

Губы звезды слегка подкрашены бледной помадой, а на глазах виднеются линии черного карандаша и тени. Стоит отметить, что губы гимнастка немного выставила вперед, тем самым добавив им объема. Глаза знаменитости очень красивы, что ничем не скрыть.

Анна выглядит чудесно, хвастаясь своей привлекательностью.

В посте Ризатдинова пожелала всем доброго утра.

За час пост красотки собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Красивая😍", "❤️🔥ты классная ...удачи во всём👏", "Очень классный цвет волос👍💫😍светлый красота", "Вы очень красивая🌹", "Анечка ты супер😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Удачи, Анечка", "Красотка🔥❤️", "Мне одной показалось что это @lesia_nikituk ?💕", - написали пользователи сети.

Отметим, после того, как член жюри "Танці з зірками-2019" Влад Яма сообщил, что Анна Ризатдинова была достойна победы, девушку прозвали его фавориткой.

Напомним, недавно Анна предсатала в блестящей куртке сиреневого оттенка, черных брюках и кроссовках. Дополнил ее образ черный клатч.

Девушка прогулялась по улице Токио показав несколько видов. Известно, что Япония славится своими технологиями, это видно даже по зданиям и рекламным вывескам.

Ранее мы писали, что Анна позировала в стилах, джинсах с ремнем и белой блузой, в которой одно плечо открыто. Дополнила образ Ризатдинова маленькой женской сумочкой.

Гимнастка предстала с распущенными волосами и улыбалась смотря в камеру. Одной рукой Анна взялась за микрофон, а вторую положила на свою талию.

"Вчера была презентация десятого , юбилейного сезона #голоскраїни 🎙 Посмотрев первый эпизод , могу сказать , что это будет #Бомба 💣 #Разрыв", - написала Ризатдинова под кадром.

Напомним, фаворитка Ямы поразила украинцев отважным поступком, фото облетели сеть

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