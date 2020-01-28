Музыкант Андрей Макаревич, которого в России критиковали за концерты в Украине и отказе петь для жителей Донбасса, сделал важное заявление

Он сообщил на своей странице в Фейсбук, что новый министр культуры России Ольга Любимова отказалась поддержать фильм к 50-летию группы «Машина времени».

Свое решение чиновница аргументировала тем, что «врагов» они не поддерживают, припомнив музыканту критику в адрес власти.

По словам Макаревича, этот проект поддержали в управлении президента по общественным проектам, а тогдашний глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что он не против съемок фильма о «Машине времени». Но проект закончился на Ольге Любимовой, которая тогда возглавляла департамент кинематографии.

Андрей Макаревич отметил, что не знает, была ли тогда произнесена «сакральная фраза про врагов», но если это правда, что «будущий министр записал во враги не только «Машину времени», но и ведущих российских кинорежиссеров». «Неудобно вышло», - добавил музыкант.

Ранее мы писали, что легендарный российский певец Андрей Макаревич в пух и прах разнес российское телевидение.

По его мнению, если бы Украины не существовало, ее надо было бы выдумать только для того, чтобы на российских ток-шоу и в новостях было что обсуждать.

Лидер группы напомнил о том, что более пяти лет главные пропагандисты РФ буквально кричат про Украину.

«Негодуют, язвят, иронизируют и даже иногда сочувствуют», – отметил он.

Макаревич недоумевает, почему не говорят о Путине, Медведеве, Шойгу, уровне пенсий и зарплат в стране или «удивительные» инициативы Госдумы РФ. Немного эфирного времени иногда перепадает и американскому президенту Дональду Трампу, но и то только в связи с Украиной.

И поражается, что столько времени говорить о соседней стране не у всех фантазии хватит, но у российских пропагандистов ее хватает.

«Воистину — если бы не было Украины, ее надо было бы придумать», — подытожил певец.

Напомним, Макаревич рассказал, как россияне могли получить Крым без возражения Украины.

Как сообщала Politeka, Макаревич засветился с сыном и шикарной красоткой, фото взорвало сеть.

Также Politeka писала, что Макаревич взбесил россиян заявлением: "80% - идиоты".