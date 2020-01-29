Дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, сейчас отдыхает за границей

На фотографиях молодая модель часто позирует в купальниках и одно из последних фото не стало исключением, пишет Politeka.net.

Красотка предстала в зеленом раздельном купальнике, позируя у больших зеленых растений. Судя по геолокации, девушка отдыхает на Мальдивах.

Фигура Аллы замечательна - стройное тело, длинные ножки, стальной пресс.

Соблазнительную грудь подчеркнул верх купальника.

У звезды мокрые волосы, видимо, после недавнего купальния.

На одном из снимков дочь Добкина сделала губы уточкой, на другом - просто стояла, улыбаясь.

"Похожа уже на местную?😅🐒 Я не могу пока собраться с мыслями и писать что-то полезное и интересное. Пока мой мозг переваривает эту красоту 😍 но..скоро вернусь💋", - подписала снимки красотка.

За два часа пост Аллы собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Амазонка!)", "А змей нет в этих дебрях??😂😂😂😂😂", "Нереальная!", "Ай да Добкина Ай да какая красивая", "Алла ты как всегда шикарна🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Алла предстала в платье без бюстгалтера. Красотка выставила вперед ножку и посмотрела в объектив. На ней также имеется кружевная накидка. Образ дочери Добкина завершил массивный обруч и волнистые волосы.

На втором фото Алла позирует, стоя прямо, накидку она надела на плечи. Девушка похвасталась идеальной внешностью, а в частности, тонкой талией.

Ранее мы писали, что Алла позировала в купальнике, подогнув коленки, немного расставила ноги и кокетливо улыбнулась прямо в объектив камеры.

Предстала дочь политика Добкина сидя на почти что белоснежном песке, на ней была стильная солнцезащита, также на теле модели видны татуировки - в частности на ноге.

Алла Добкина на снимке позирует со всем, похоже, что удовольствием.

Ранее сообщалось, что Алла позировала в откровенном платье с открытой спиной. Девушка приспустила наряд с плеч, прикрыв грудь руками. В результате вырез на спине дошел до пятой точки девушки.

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