Девушка не знает, будет ли участвовать в проекте

Российская певица, участница нового сезона проекта «Голос країни» Василиса Старшова призналась, что ей угрожают.

Об этом артистка рассказала в интервью российским СМИ. Как сообщила Старшова, после выступления на шоу, ей стали поступать угрозы о расправе и оскорбления. Недоброжелатели писали звезде в личных сообщениях и в комментариях к ее постам в соцсетях.

По словам певицы, она с ужасом обнаружила новости о себе, где ее называют преступницей и агрессором. Старшова уверяет, что была шокирована и до сих пор не может прийти в себя.

«Я поняла, что мое дальнейшее участие в проекте – под угрозой», - отметила девушка.

Экс-участница группы «Ленинград», в составе которой Василиса в 2016 году посещала оккупированный Крым, заявила, что не знала тогда, какие последствия для нее будет иметь этот концерт. Она отметила, что выступала в Крыму с обычным концертом, в котором не было никакой пропаганды.

Напомним, что после выхода в эфир первого выпуска «Голоса», Старшову внесли в базу «Миротворца». Девушка даже обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей остаться в Украине для участия в шоу. По ее словам, она надеется, что ей позволят остаться также как шведскому музыканту доктору Албану.

В интервью Старшова очень тепло отзывалась о самом шоу. По ее словам, она решила принять участие именно в украинской версии «Голоса», потому что к нему приковано внимание всего мира. Старшова отметила, что в Украине работают настоящие профессионалы, а звездные судьи ее приняли как родную.

Добавим, что Василиса попала в команду звездного тренера Дана Балана. Будет ли она в прямых эфирах, остается под вопросом.

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