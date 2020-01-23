Екс-солістка групи Ленінград Василина Старшова, яка пробилася на шоу «Голос країни», може вибути з проекту.

Як передає Politeka.net, дівчину внесли в базу сайту «Миротворець». Виявилося, що Старшова незаконно відвідувала окупований Росією Крим в 2016 році. Там вона виступала з концертом у складі групи Ленінград. Адміністратори «Миротворця» зазначають, що Старшова - порушниця державного кордону України. Тому проти неї повинна бути введена заборона на в'їзд у нашу країну.

"Вона в серпні 2016 року для участі у фестивалі "Золота балка" в місті Балаклава незаконно проникла в захоплений російськими окупантами український Крим", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Василина Старшова пройшла сліпі прослуховування на українському шоу «Голос». Її показали в 1 випуску нового сезону шоу. Співачка потрапила в команду Дана Балана, хоча до неї і повернулися всі зіркові тренери. Виступ артистки був дуже яскравим і вибуховим. Увага до неї прикута ще й тому, що вона більше року була солісткою в популярній російській групі.

Сама Старшова заявила, що їй було мало місця в Ленінграді. Вона мріє про сольну кар'єру.

Зазначимо, що на особистій сторінці в Інтстаграм артистки зараз все присвячене шоу «Голос». Вона постить відео свого виступу і фото проекту. Раніше в профілі дівчині було багато яскравих знімків, як професійних, так і аматорських. Незважаючи на те, що рік дівчина співала в Ленінграді, у неї всього 4,5 тис. передплатників.

«А Шнурів в курсі чим його колишні солістки займаються», «От не вистачало креативу, вибуху і цього вогню)) Молодець! Спалах», «Вась, ну на межі заритого розуму виступила. Буду вболівати за тебе. Та що там дивитися шоу через тебе тільки буду. Ти неймовірна. Красуня. Не перегравай. Український народ повинен за тебе голосувати, а ми любимо драму», - коментують передплатники виступ артистки.

Нагадаємо, що Тіна Кароль засмущала Балана в прямому ефірі, кадри перепалки: "Коли вона поруч, я...".

Як повідомляла Politeka, у мережі показали дітей Тіни Кароль і Дана Балана: «Щаслива сім'я».

Також Politeka писала, що Дан Балан відверто розповів про своїх колишніх: не показуйте цього Тіні Кароль.