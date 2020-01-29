Известная украинская юмористка Валерия Товстолес, звезда "Квартала 95", опубликовала в своем Инстаграм довольно провокационные снимки

Сначала на фото артистка позирует в красном гольфе и джинсах, а далее срывает с себя верх, пишет Рoliteka.net.

Так, снимках Лера предстает в игривом настроении. Она закрывает глаза, показывает язык и вообще ведет себя непринужденно.

Из-под ее джинс выглядывает резинка розовых трусиков. Позже Лера снимает с себя гольф и позирует в топе цвета фуксии. При этом она держит джинсы, так, чтобы больше продемонстрировать, что под ними.

Товстолес посмотрела в камеру, приоткрыв губы тем самым, сделав снимок более горячим.

На последней фотографии звезда "Квартала 95" стоит к фотографу в полоборота, она изогнулась, наклонив голову назад. В результате получился шикарный вид сзади.

В посте Лера задается вопросом, о чем мечтают девушки. Товстолес говрит, что нужно быть Boss-Bitch, "чтобы быть на высоте и вообще бороться за свое право быть любимыми и важными в этом мире".

Также, по мнению Валерии, нужно классно выглядеть для себя.

В конце звезда спрашивает, какое фото лучше.

Почти за полчаса пост Леры собрал окло 500 лайков и немного комментариев.

"Стильная и сильная", "Ух ты. Суперская фигура", "2 и 5 и все остальные", "Всё", - написали пользователи сети.

Напомним, Лера Товстолес позировала в темном пиджаке и колготках со стразами. При этом она легла на пол и выгнула спинку.

Волосы у девушки развивались от ветра. На фоне не было ничего, что дает повод предположить, что был изменен фон в фоторедакторе или изначально такой был выбран.

Ранее мы писали, что Лера Товстолес опубликовала в Инстаграм фото, представ в вечернем платье.

Изысканный наряд продемонстрировал идеальную, "шелковую" спинку звезды.

Само платье было бархатным с длинными рукавами, украшенными бисером.

Образ звезды завершили блестящие серьги, яркий макияж с акцентом на губы и прическа с волнистыми волосами.

Также можно разглядеть светлый маникюр знаменитости.

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