Российский телеведущий и комик Максим Галкин опубликовал смешное видео с отдыха.

Подробностями он поделился на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На видео видно, как Галкин пытается сфотографироваться на фоне красивой горы, которую омывает речка. Но фото не удалось, потому что сзади накатила небольшая волна и намочила Галкина.

«Туристам посвящается», - подписал комик видео.

Фолловеры артиста обратили внимание на смешной крик, который издал артист, спасаясь от воды. Он был похож на крик вороны. Внук жены Галкина Аллы Пугачевой Никита Пресняков написал, что осталось подождать, пока кто-нибудь сделает мем с вороной.

Не промолчала и сама Алла Борисовна, которая осталась дома с детьми, пока Галкин улетел в Новую Зеландию.

«Осторожней на камнях, турист», - написала супруга.

Поклонники добавили, что нужно быть осторожнее, чтобы не возвращаться со сломанной ногой домой. Таким образом, они сделали отсылку к дочери Пугачевой Кристине Орбакайте, которая недавно сломала ногу.

Отметим, что шуточное предупреждение Пугачевой вызвало шквал комментариев к посту артиста.

«Мама наставления сыну дает. Да он ведь вроде бы взрослый мальчик у вас уже, самостоятельный», «Любимая женушка стережет своего козлика это так романтично!!! Ммм», «Он у вас прикольный..», - отмечают подписчики.

Нашлись и те, кто вместе с Галкиным посмеялись над его видео.

«Хахах, хорошо, хоть не с головой накрыло», «Максим какой вы классный и позитивный», «Крик Чайки))», «Максим, очень нравится ваш аккаунт, вы для меня очень хороший пример», - пишут в комментариях артисту.

Как известно, Максим Галкин отправился с концертами в Новую Зеландию. Видимо, артист совмещает приятное с полезным и не забывает о путешествиях.

Напомним, что Максим Галкин бросил Пугачеву с детьми и улетел на край света: кадры, которые объясняют все.

А Politeka писала, что Алла Пугачева пустилась во все тяжкие, пока Галкин за океаном.

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