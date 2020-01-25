Артист милується красою регіону далеко від своєї сім'ї

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін полетів у Нову Зеландію, залишивши вдома дружину з дітьми

У сторіз на своїй сторінці в Instagram він опублікував кілька відео з-за кордону, на яких демонструє нічний Окленд, а також мальовниче поселення Піха на західному узбережжі регіону Окленд, передає Politeka.

У Новій Зеландії у Галкіна запланував сольний концерт, проте він також вирішив сповна насолодитися красою регіону.

Відзначимо, що зараз в артиста – непростий період, оскільки йому доведеться відстоювати село Грязь, в якому розташований його замок. Справа в тому, що неподалік від маєтку телеведучого і Алли Пугачової збираються будувати багатоповерхові будинки. Ліс, що оточує садибу зіркової пари, планують вирубати.

У зв'язку з цим Галкін разом з іншими жителями довколишніх сіл збирається відстоювати ліс. Також з'ясувалося, що на даній території в 40-х роках 20-го століття йшли запеклі бої з німцями. Люди, котрі тут живуть, вважають блюзнірством зводити на цьому місці великі будинки.

Виявилося, що ще в 2011 році лісові угіддя були передані під забудову, але тільки зараз гостро стала проблема вирубування лісу.

«До важливої справи підключилося навіть Федеральне агентство лісового господарства, зараз воно судиться з забудовником за збереження природи», – повідомляють росЗМІ.

Раніше ми розповідали про те, що Галкін показав, як виглядає з бородою. Знімок він опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

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