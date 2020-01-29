Каких только программ не придумают пользователи сети по изменению внешности

Люди любят менять свою и чужую внешность, таким образом, делая себя более привлекательнее, либо поднимая себе настроение, пишет Politeka.net.

В интернете можно встретить фотографии не тольк простых людей, которые подверглись изменениям, но и звезд

Так, кто-то решил подшутить над звездами, поменяв им пол. Этих красоток нают все, но с новыми лицами их вряд ли узнаешь. Вот, как бы выглядили артистки, родившись мужчинами:

Российская певица Полина Гагарина

Телеведущая Ольга Бузова

Ирина Аллегрова

Елизавета Боярская

Анастасия Волочкова

Алена Апина

Кристина Асмус

Алла Пугачева

Наташа Королева

Вера Брежнева

Лена Темникова

Ксения Собчак

София Ротару

Лолита Милявская

Настя Ивлеева

Екатерина Андреева

Кристина Орбакайте

Лера Кудрявцева

Ксения Бородина

Наталья Водянова

Анна Семенович

Анфиса Чехова

Анна Седокова

Ирина Шейк

Алена Водонаева

Напомним, Ольга Бузова отдыхала со своим женихом Давидом Манукяном в Таиланде. По возвращению в Москву звезда устроила масштабный праздник в честь своего рождения, куда пригласила своих подруг.

Журналисты заметили, что на празднике не было родной сестры Бузовой Анны, с которой певица находится в ссоре.

Анна в своем Инстаграм сделала шаг навстречу Ольге. Она опубликовала видео с самыми яркими моментами, где сестры вместе.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева предстала в ярком леопардовом костюме. Рядом с ней на фото стоит ее нынешний муж комик Максим Галкин, а с другой стороны – бывший муж певец Филипп Киркоров.

Также возле звезд находятся дети Киркорова 8-летние Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Алла-Виктория, названная в четь Пугачевой, крепко обнимает брата.

Напомним также, что Анастасия Волочкова продолжает удивлять своими дерзкими выходками, избегая злостных комментариев. В этот раз балерина выставила провокационные кадры с тренировки.

«Новый год начался у меня и с новых тренировок. Я начала работу в зале после своих репетиций ещё и с персональным тренером...", - написала звезда.

Напомним, что Максим Галкин оставил детей на Пугачеву и пустился во все тяжкие: "Дьявол...".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева пустилась во все тяжкие, пока Галкин за океаном.

Также Politeka писала, что Пугачева показала лицо крупным планом, ошарашив россиян внешним видом.