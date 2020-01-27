Российская певица Алла Пугачева опубликовала новое фото в своем Инстаграм

Примадонна сделала селфи, прикрыв лицо вуалью, пишет Politeka.net.

Артистка сделала макияж с акцентом на глаза. Лоб звезды прикрыла челка, волосы закрыли ушки.

Российская знаменитость улыбнулась, глядя в камеру.

"Моя вуаль,моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+😴", - подписала снимок Пугачева.

За час пост артистки собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев.

"Спасибо😊. Думаю, 45+ тоже приемлемо", "Великолепная😻😻😻", "Очень красивая Аллочка❤️😘😍", "В таком случае, мешок на голову - ещё лучше. Крепость надёжнее", "Вы и без вуали огого как хороша!", "Вы прекрасны Алла Борисовна и с вуалью и без, мы вас обожаем💖💖💖", "Шикарная", "Элегантность 😍", "Алла Борисовна вам вуаль ненужна❤️вы прекрасны❤️", "Невероятная Алла Борисовна!!!💖😘😍Украина Вас любит!!!!💖💖", "Вы юмористка, Алла Борисовна!😹❤️", "Алла Борисовна, вы великолепны! 😍🤗", "Это Кристи или вы?" "Все верно ⭐", "Вкусно и просто!😋 Подписывайтесь и готовьте с удовольствием👩🏻‍🍳", "Чудесная бабушка.)😍", "Просто шикарная! Как всегда 😘", "Магическая красота😍🌠", "Очень красиво!", "Великолепны 🌷", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что похоже Алла Пугачева встретила Китайский Новый год без своего мужа российского юмориста и телеведущего Максима Галкина. Ведь он тем временем находится с гастролями в Новой Зеландии.

Но певица не унывает, ведь компанию ей составил звездный коллега Александр Буйнов.

Примадонна опубликовала снимок, позируя с артистом за праздничным столом в китайском ресторанчике.

Напомним, певец и автор песен Игорь Николаев опубликовал фотографии с Аллой Пугачевой со своего празднования дня рождения.

Поклонники певицы не упустили шанс похвалить Пугачеву за прекрасный внешний вид. «Аллуся красотка!))», - отметили подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кто начал искать недостатки во внешности примадонны. Одна из женщин обратила внимание на то, что у Пугачевой проблемы с руками.

Напомним, что раздетая невестка Пугачевой ошеломила видом сзади: «жуткие заросли».

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.