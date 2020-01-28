Украинская актриса Ксения Мишина поделилась трогательным снимком.

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке 30-летняя актриса сидит в обнимку со своим сыном Платоном. Волосы у мальчика покрашены в яркий сине-зеленый цвет.

«Что может быть круче подобных моментов. Я невероятно ценю и обожаю каждый миг проводимый с тобой, Сын! И да, я абсолютно уверена в том, что дети выбирают своих родителей, где то там далеко, заранее!!! Я могу часами смотреть в твои глаза и они мне кажутся, настолько бездонными и вселенскими, что даже трудно подобрать слова... и именно с тобой я поняла, что такое бывает не только в книгах», - написала Мишина.

За короткое время фото набрало более 14 тыс. лайков. Поклонники артистки в восторге от фото и повзрослевшего сына Мишиной.

«Вау! Супер! Очень красивые!!!!!!Счастья Вам и всех благ», «Очень похожи и очень мило», «Какие красивые слова. Вы такие милафки», «Платоша, уже такой взрослый, настоящий мужчина, и защитник мамы. Какие же вы крутые!!!», «Классный парень. Улыбка ему особенно идёт», «Какой сыночек красивый. Вот это Мужчина растет! Мамин помощник», - пишут фолловеры.

Отметим, что Ксения Мишина не замужем, она воспитывает сына сама. Пока актриса была занята на съемках и в проекте «Танцы со звездами», ее сын жил у бабушки в Крыму. Судя по Инстаграму Мишиной, сейчас сын живет с ней. Он часто появляется в ее профиле. Девушка даже берет Платона на съемки, лишь бы проводить с ним больше времени.

Известно, что после праздников Ксения отдыхала с сыном в Египте. Она жаловалась на погоду и неудачно выбранный отель. Зато была очень рада увидеть пирамиды.

Ксения Мишина – победительница проекта «Танцы со звездами», где она танцевала в паре с Евгением Котом.

Напомним, что Ксения Мишина устроила жаркие развлечения прямо на сцене: "Богиня".

А Politeka писала, что Мишина поразила внешностью в обычной жизни, личные фото.

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