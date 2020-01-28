Жена популярного украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина Демичева поделилась снимком семейной любимицы

Ирина Демичева порадовала поклонников снимком самого маленького члена семьи - собачки породы мальтипу. Маленькая черная собачка на фото одета в красную кофточку и очень напоминает плюшевую игрушку.

"Наша маленькая Мона. Так же очаровательна как Мона Лиза", - написала Демичева в подписи к фотографии.

Подписчики Ирины в Instagram быстро оценили "мимишность" собачки и принялись активно комментировать пост. Всего за день пост набрал 3.5 тысячи лайков и десятки комментариев.

"Теперь я тоже хочу собаку", "Какая прелесть!!! Вы осмелились", "Вот мальчишкам живая игрушка!", " Какая она милая", "Ай милость какая", "Боже, это какое-то плюшевое чудо", "Какое лохматое чудо. Пускай всегда наполняет ваше сердце любовью", "Мимимишная", "Маленькая кудрявая красота, "Лапуся какая".

Также Ирина опубликовала снимок собачки вместе с Дмитрием, который нежно прижимает пушистый комочек к груди.

Ранее мы писали, что известный украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (сценический псевдоним – Потап) и украинская певица Настя Каменских (NK), которые поженились в конце мая прошлого года, рассказали о желании стать родителями в ближайшее время.

Во время эфира шоу «Голос країни» рэпер признался, что они с Настей уже пытаются зачать ребенка. Он признался, что у Димы Монатика подрастают прекрасные сыновья, которые его вдохновляют завести малыша.

«Леша просто невероятный, с ним так весело, он действительно, как ребенок», – сказала певица

Как сообщала Politeka, жена Монатика затянула прелести красным купальником. Похожа на спасательницу Малибу.

Также Politeka писала, что горячая жена Монатика очаровала идеальными формами в купальнике.

Напомним, что жена Монатика похвасталась идеальным телом на пляже: "Ох, уж эта Ира".