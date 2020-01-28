Алина Гросу решилась показать свое тело в мельчайших деталях

Популярная украинская певица постоянно радует своих поклонников новыми фотосессиями и просто кадрами из своей жизни. Как сообщает Politeka, на этот раз звезда решила продемонстрировать процесс своей подготовки к выступлению в театре.

Гросу поделилась новыми короткими видео в своем Инстаграм в разделе Сторис. Судя по этим отрывкам, певица участвует в некоей театральной постановке. На первом видео она показала себя сначала перед входом в театр, а затем уже внутри – за прочтением сценария.

А вот на втором видео Гросу предстала перед зрителями уже в театрельном костюме, который оказался весьма необычным. Дело в том, что певица одета в тонкий обтягивающий костюм, который покрывает все ее тело, подчеркивая каждый его изгиб. На видео знаменитость позирует перед зеркалом, рассматривая себя с разных сторон.

«Театральный костюм – шикарный мотиватор для похудения», - подписала кадры Гросу.

При этом ее поклонники ничего не смогли ответить, так как в разделе Сторис не предусмотрена возможность оставлять комментарии.

Напомним, что ранее Гросу порадовала своих фанатов новым фото, которое встревожило ее фанатов.

В этот раз артистка показала один из зимних кадров во время новой фотосессии. Так, на представленном фото Алина показала себя в нежном образе, позируя в зимнем красном свитере с белыми оленями, синих джинсах и белых сапогах. Волосы артистки красиво уложены и накручены, образуя упругие локоны.

При этом часть кадра скрыта, а сама Алина выглядит несколько грустно с серьезным выражением лица.

Под фото Гросу решила написать стих, который она сочинила давно. Алина подумала, что им стоит поделиться с фанатами. Стоит отметить, что настроение стихотворения тоже казалось довольно грустным и меланхоличным.

Напомним, Гросу озадачила печальным видом в зимнем образе: "После свадьбы в глазах одна грусть".

Как сообщала Politeka, обворожительная Гросу огорошила новым образом в белых сапогах.

Также Politeka писала, что Гросу с окровавленным лицом напугала украинцев, кадры облетели сеть: "Ребята, простите...".