Известная украинская певица Алина Гросу показала новый образ в белых сапогах и красном свитере

На фото Алина сидит и сложила руки на ногах. Гросу в этот раз показалась в красном свитере с белыми оленями, синих джинсах и белых сапогах. Волосы собирать в хвост певица не захотела. Вторая половина фото закрыта шторой или чем-то подобным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Под фото Гросу решила написать стих, который она сочинила давно. Алина подумала, что им стоит поделиться с фанатами.

Пользователи успели поставить почти 10 тысяч лайков хваля строки и красоту знаменитости:

"Очень трогательный стих!!!!!", "Очень красивый стих", "Где можно репост кинуть, мне?(", "Замечательные стихи, Алина! Выкладывайте почаще, пожалуйста!!!", "Нету слов какая красота", "Какая красота ) Браво Алина вам! Сама пишу , понимаю как это . Так передали эмоции . И сейчас стих идеально подходит под моё настроение . Браво", "Очень проницательно", "Пчелка стала взрослее. Хороший стих".

Ранее мы сообщали, что Гросу с окровавленным лицом напугала украинцев, кадры облетели сеть.

Артистка снимает новый клип – в главной роли – сама Гросу. В этот раз в мини-превью звездная блондинка не показывала себя полуголой или в тому подобном «настроении». В концепции нового видео, видимо, решили копнуть глубже банального «голого женского тела».

Так на новом видео артистка показалась с лицом, измазанным красной краской, будто бы она в крови, с царапинами и даже небольшими синяками. Волосы артистки также были слегка взъерошены и она при всем при этом выпускала, вероятно, сигаретный дым прямо в объектив камеры:

"Ребят, простите что пропала😘 Готовим для вас бомбу", - написала знаменитость.

Напомним, Гросу едва удержала пышные прелести в смелом декольте

А еще Politeka писала, что Гросу устроила фотосессию на кровати и засветила свой маленький секрет

Также Politeka сообщала, что Гросу решилась рассказать всю правду о латексе и садо-мазо в 13 лет



