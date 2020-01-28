По сети «гуляет» фото Петра Чернышева – многие признаются, что на снимке артиста просто не узнать

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на российские СМИ.

Супруг больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, как известно, знаменитый фигурист. Он некогда выступал бок о бок с женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяной Навкой, а теперь – выступает больше в ее ледовых шоу.

Так в ВКонтакте был кем-то опубликован снимок, где Чернышев просто не похож сам на себя – после – снимок «подхватили» российские СМИ и нашли другие похожие кадры из серии. Главное, что на кадрах фигурист позирует с осветленными волосами и гладко выбритым лицом, рядом с Чернышевым позирует его партнерша по льду, фигуристка Наоми Ланг – спортсмены красуются с медалями.

В сети стали активно обсуждать внешний вид Чернышева и новая волна о нынешнем состоянии его супруги Анастасии Заворотнюк в этой связи – поднялась снова.

Напомним, что слухи о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из клиники ходят давно. Дело в том, что после новогодних праздников журналисты перестали видеть семью Насти возле клиники. По данным других СМИ, сейчас Заворотнюк находится у себя дома в Крекшино. Эти слухи связаны с тем, что родных актрисы видели в местном храме на Крещение.

«Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти десять минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти», - рассказали очевидцы.

Напомним, вести о больной раком Заворотнюк взбесили россиян.

А еще Politeka писала, больную раком Заворотнюк вытащили с того света, правду скрыть не удалось: "Висит проклятие..."

Также Politeka сообщала, стала известна страшная тайна мужа Заворотнюк.