Повзрослевшая дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Маша показала роскошные формы в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram юной звезды.

Так, на опубликованном снимке видно Машу в одном мини-бикини. Себя она снимает на телефон, выставив при этом напоказ роскошное и подтянутое тело.

Как можно заметить, дополняет образ девушки крестик и два браслета. Однако ее поклонники не смогли высказаться – снимок дочь Поляковой опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, дочь Оли Поляковой прихвастнула отдыхом и шопингом в Нью-Йорке. Девочка, видимо, побывала на одних из самых известных локаций Большого Яблока.

Старшая из дочерей певицы отправилась на период зимних каникул в США, в частности - она побывала на восточном побережье. Так на одном из фото, звезда сети позировала на фоне знаменитых желтых машин службы такси Нью-Йорка. На юной знаменитости была яркая куртка практически в цвет машин - волосы Маша Полякова распустила, также в кадре она, скорее всего, "потягивала" безалкогольный коктейль или смузи, была в джинсах и в руках у девочки также были пакеты с покупками.

Поклонникам Марии Поляковой такие снимки пришлись по душе - они назвали девочку стильной и отметили также, что та очень похожа на свою мать и заметно повзрослела:

"Воображуля, как мама"

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.