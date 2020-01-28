Отец Меган Маркл Томас начал в открытую шантажировать свою известную на весь мир дочь

75-летний Томас Маркл не прекращает попыток привлечь внимание СМИ к своей персоне. Теперь мужчина утверждает, что делает это для того, чтобы Меган лично поговорила с ним. Он снова оживился после 8 января, когда Меган Маркл и принц Гарри отреклись от своих королевских обязанностей, тем самым вновь оказавшись в центре внимания папарацци. И в то время, как британская королевская семья комментирует ситуацию весьма сдержанно, отец Меган вовсю предлагает раскрыть всю «правду» о дочери, не гнушаясь сразу запрашивать у журналистов свой гонорар.

В частности, мужчина появился в программе Good Morning Britain и признался, что планирует шантажировать дочь. План Томаса заключается в том, чтобы сливать информацию о ней СМИ до тех пор, пока та лично не свяжется с ним.

«Я буду давать интервью каждый месяц, пока она не позвонит мне. Если после этих моих слов со мной никто не свяжется в течении 30 дней, я снова сделаю публичное заявление. Я не хочу молча сидеть в своей гостиной до конца своей жизни и ждать, что кто-то ко мне обратится», - заявил Маркл.

Он также пожаловался на то, что с ним отказывается общаться и его бывшая жена – мать Меган Дория Редлан.

Томас Маркл дошел даже до того, что готов дать показания против Меган в суде. С таким заявлением он выступил на фоне скандала с изданием Associated Newspapers, на которое Гарри и Меган подали в суд из-за публикации личного письма тогда еще герцогини Сассекской. Письмо предназначалось как раз ее отцу, который, очевидно, и продал его журналистам. Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что СМИ исковеркали информацию из личного письма герцогини, и подали ее в неприглядном свете.

В самом письме Меган просила отца отказаться от его публичных выступлений, порочащих ее имя. Она предлагала ему встретиться и попробовать наладить отношения, однако Томас так и не пошел на это.

Напомним, Меган Маркл жестко подставил отец: обнаженное фото герцогини произвело фурор в сети.

Как сообщала Politeka, возвращение Маркл и Гарри в Лондон, у Елизаветы II расставили все точки.

Также Politeka писала, что всплыла страшная правда о Меган Маркл и принце Гарри: "Елизавета II предложила...".