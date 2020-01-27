После того, как британский принц Гарри и его супруга, Меган Маркл, заявили о сложении с себя полномочий, публика никак не может успокоиться
В сети шутят, что бывшей актрисе удалось превратить принца в лягушку. Однако громкое заявление было сделано не внезапно. Внук Елизаветы II терял связь с семьей постепенно
Как оказалось, еще до свадьбы 19 мая 2018, Елизавета предложила Гарри и его будущей жене не брать на себя королевские обязанности, чтобы Меган не отказывалась от актерской карьеры. Таким образом королева хотела, чтобы будущая герцогиня мягко вошла в жизнь дворца и освоила королевский протокол.
Только Меган Маркл была рада уйти от актерской карьеры и стать работающим членом королевской семьи. Об этом сообщил инсайдер "The Sun".
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Если бы Меган Маркл согласилась на предложение королевы два года назад, то сейчас бы, скорее всего, не пришлось бы бежать в Канаду.
Напомним, Меган Маркл, готовится к серьезному интервью.
Слухи о том, что герцогиня Сассекская планирует раскрыть все тайны королевской семьи, появились давно. Как оказалось, Меган пойдет на интервью к известной американской телеведущей Элен Дедженерес.
Откровений Меган и Гарри ждет масса британцев, особенно после заявления о сложении с себя полномочий.
Ранее сообщалось, что отец Меган Томас Маркл сделал дочери очередной «подарок» и показал интересный снимок.
Во время общения с журналистами Томас пожаловался на то, что дочь совсем перестала о нём заботиться.
При этом десятки счастливых совместных фото Маркл с отцом говорят о том, что они все-таки поддерживали теплый контакт.
Среди разных фотографий, показанных Томасом в эфире, появилась та, на которой Меган сидит возле подгузника.
Напомним также, что принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон приходится тоже несладко.
Теперь герцоги Кембреджские посещают мероприятия с младшим сыном Елизаветы принцем Эдвардом и его женой Софи, а не как было ранее с Меган и Гарри
Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".
Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.
Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.