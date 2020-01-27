После того, как британский принц Гарри и его супруга, Меган Маркл, заявили о сложении с себя полномочий, публика никак не может успокоиться

В сети шутят, что бывшей актрисе удалось превратить принца в лягушку. Однако громкое заявление было сделано не внезапно. Внук Елизаветы II терял связь с семьей постепенно

Как оказалось, еще до свадьбы 19 мая 2018, Елизавета предложила Гарри и его будущей жене не брать на себя королевские обязанности, чтобы Меган не отказывалась от актерской карьеры. Таким образом королева хотела, чтобы будущая герцогиня мягко вошла в жизнь дворца и освоила королевский протокол.

Только Меган Маркл была рада уйти от актерской карьеры и стать работающим членом королевской семьи. Об этом сообщил инсайдер "The Sun".

По словам источника, родные Гарри не хотели, чтобы пара уходила из семьи, и факт того, что сейчас все так думают - их расстраивает.

Если бы Меган Маркл согласилась на предложение королевы два года назад, то сейчас бы, скорее всего, не пришлось бы бежать в Канаду.

Напомним, Меган Маркл, готовится к серьезному интервью.

Слухи о том, что герцогиня Сассекская планирует раскрыть все тайны королевской семьи, появились давно. Как оказалось, Меган пойдет на интервью к известной американской телеведущей Элен Дедженерес.

Откровений Меган и Гарри ждет масса британцев, особенно после заявления о сложении с себя полномочий.

Ранее сообщалось, что отец Меган Томас Маркл сделал дочери очередной «подарок» и показал интересный снимок.

Во время общения с журналистами Томас пожаловался на то, что дочь совсем перестала о нём заботиться.

При этом десятки счастливых совместных фото Маркл с отцом говорят о том, что они все-таки поддерживали теплый контакт.

Среди разных фотографий, показанных Томасом в эфире, появилась та, на которой Меган сидит возле подгузника.

Напомним также, что принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон приходится тоже несладко.

Теперь герцоги Кембреджские посещают мероприятия с младшим сыном Елизаветы принцем Эдвардом и его женой Софи, а не как было ранее с Меган и Гарри

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.