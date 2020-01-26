Отец Меган Томас Марк сделал дочери очередной «подарок» и показал снимок, на котором она полностью обнаженная

Фотографиями он поделился во время большого интервью с прессой, пишет «7 дней»

Во время общения с журналистами Томас пожаловался на то, что дочь совсем перестала о нём заботиться. Он ждет, что Меган будет хоть немного благодарна за заботу и любовь, которую он ей дарил.

В тоже время сама герцогиня сообщала, что уже много лет не общается с отцом, а тот использует ее имя для пиара.

При этом десятки счастливых совместных фото Маркл с отцом говорят о том, что они все-таки поддерживали теплый контакт.

Среди разных фотографий, показанных Томасом в эфире, попался один забавный кадр, на котором будущая жена внука Елизаветы II в совсем маленьком возрасте запечатлена без ползунков и подгузника.

Ранее мы писали, Томас Маркл решил пообщаться с прессой. За несколько дней до этого британский телеканал выпустил документальный фильм о семье герцогини. Для этого журналистам пришлось найти оца Меган в Мексике, где он живет. Мужчина в очередной раз не очень лестно высказался о своей дочери, а также показал детские фотографии, которые до этого нигде не публиковались. При этом фанаты уже начали активно спрашивать, какой гонорар мужчина получил за такой эксклюзив.

Также мы сообщали, что в Канаде разгорелся скандал из-за переезда Меган и Гарри.

В Канаде, где собираются жить Меган Маркл и принц Гарри, создали онлайн-петицию против супругов.

Лорен Коллиннз – член парламента от штата Виктория на острове Ванкувер создала петицию в интернете против телохранителей выходцев из королевской семьи.

Интересно, что документ подписали уже 80 тысяч канадцев. Причина конфликта в том, что на охрану Меган Маркл, а их сейчас 6 человек из британских и канадских спецслужб, тратятся денежные налоги других жителей страны.

Напомним, Меган Маркл осталась без "правой руки"

А еще Politeka писала, что отец Меган Маркл вывалил напоказ все грязное белье дочери и принца Гарри

Также Politeka сообщала, что Меган Маркл и Том Круз провели тайную встречу