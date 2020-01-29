Стало известно, кто будет заменять Меган Маркл и принца Гарри на официальных мероприятиях

Как передает Politeka.net, об этом пишут британские СМИ.

По словам эксперта королевской семьи Роберта Лейси, в Букингемском дворце уже нашли замену герцогам Сассекским, которые переехали жить в Канаду.

Принца Гарри и Меган Маркл на официальных мероприятиях заменит другая пара. Но речь идет не о супругах.

Лейси утверждает, что обязанности покинувших Великобританию герцогов Сассекских будут возложены на дочерей скандального принца Эндрю.

«Двое выбыли, двое должны занять их место. И это будут принцесса Беатрис и принцесса Евгения», — добавил эксперт королевской семьи.

Он также предположил, что внучки королевы Елизаветы примут такое предложение от Букингемского дворца.

Отец сестер, опальный принц Эндрю, сложил полномочия из-за скандала с педофилом, но у его дочерей хорошая репутация. Герцог Сассекский Гарри даже однажды обмолвился, что принцессы достойны подражания.

«Это то, что нужно королевской семье в ближайшие 15 лет, пока их сможет заменить поколение принца Джорджа», — заявил Лейси, говоря о 6-летнем сыне принца Уильяма.

Ранее мы сообщали о том, что в сети всплыла страшная правда о Меган Маркл. После того, как британский принц Гарри и его супруга, Меган Маркл, заявили о сложении с себя полномочий, публика никак не может успокоиться.

В сети шутят, что бывшей актрисе удалось превратить принца в лягушку. Однако громкое заявление было сделано не внезапно. Внук Елизаветы II терял связь с семьей постепенно

Как оказалось, еще до свадьбы 19 мая 2018, Елизавета предложила Гарри и его будущей жене не брать на себя королевские обязанности, чтобы Меган не отказывалась от актерской карьеры. Таким образом королева хотела, чтобы будущая герцогиня мягко вошла в жизнь дворца и освоила королевский протокол.

Только Меган Маркл была рада уйти от актерской карьеры и стать работающим членом королевской семьи.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.