Брак Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева, вероятно, в опасности

Как передает Politeka.net, подобными слухами взорвались русскоязычные соцсети.

Поводом для появления подобных слухов стали фотографии, которые обнародовала в сети бывшая партнерша фигуриста Наоми Ланг.

Все началось с того, что фигуристка опубликовала коллаж, созданный из разных ее общих фото с Петром Чернышевым. Как известно, на протяжении многих лет они вместе выступали на различных престижных соревнованиях по фигурному катанию и одерживали победы.

"Я скучаю по фигурному катанию и своему партнеру Петру Чернышеву!" – заявила тогда Наоми Ланг.

Скорее всего, это и стало катализатором для появления слухов о том, что Наоми Ланг может испытывать теплые чувства к мужу больной раком Анастасии Заворотнюк.

Пронырливые поклонники Петра Чернышева заметили, что Наоми Ланг и ранее выставляла совместные фотографии с мужем Анастасии Заворотнюк. Поэтому пользователи предположили, что бывшие партнеры по льду до сих пор тесно общаются, испытывая друг к другу добрые чувства.

Ранее мы рассказывали о том, что Анастасию Заворотнюк вытащили с того света. Как оказалось, в пятилетнем возрасте Анастасия Заворотнюк оказалась на грани смерти.

Тогда будущая артистка перенесла операции на горле из-за сильнейшего воспаления гланд, что едва не убило ее. С того света ее в буквальном смысле вытащил опытный хирург.

Суеверные будут утверждать, что над Анастасией Заворотнюк висит некое проклятие или же злой рок. Но хочется верить, что "моя прекрасная няня" и в этот раз сумеет победить серьезную болезнь и продолжить карьеру на телевидении.

Также мы рассказывали, что Петра Чернышева засекли в компании молодой красотки. В сети опубликовали ранее неизвестные снимки, на которых можно увидеть фигуриста в компании Наоми Ланг, с которой он выступал на международных соревнованиях.

Некоторые комментаторы и вовсе не узнали фигуриста, поскольку там Петр Чернышев еще без бороды и с мелированными прядями.

"Про Петра Андреевича я могу говорить часами.Всю жизнь буду ему благодарна, что привел меня в фигурное катание", "Какой красавец, Петр", " Очень интересно, а Петр Андреевич - настоящий боец! Заслуживает уважения не только как спортсмен, но и как Человек с большой буквы этого слова", - написали фанаты в комментариях под публикацией.

Напомним, вести о больной раком Заворотнюк взбесили россиян.

А еще Politeka писала, больную раком Заворотнюк вытащили с того света, правду скрыть не удалось: "Висит проклятие..."

Также Politeka сообщала, стала известна страшная тайна мужа Заворотнюк.