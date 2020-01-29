Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган опубликовал фото своей возлюбленной.

Фотографией с поклонниками он поделился на свое странице в Инстаграм, сообщает Politeka. На снимке актриса Нино Нинидзе держит что-то в руках.

«Радость моя. Что у Нино в руках? Первого угадавшего позову в театр», - подписал снимок артист.

В комментариях поклонники актера пытаются отгадать, что же находится в руках у Нино. Из самых популярных вариантов: скакалка, эспандер, сосиски, сыр, тесто. Некоторые подписчики даже решили, что в руках у девушки пуповина. На самом деле в руках у Нино была змея. Об этом артист сообщил позже в комментариях.

Отметим, что это первая фотография с Нино, которую Виторган опубликовал после масштабных слухов об их расставании, которые просочились в СМИ. До этого артист не комментировал слухи о расставании с Нино. Судя по фото у пары все в порядке.

Кстати, Нино на своей странице тоже дала понять, что слухи в СМИ не совсем правдивые. Она опубликовала красивое фото с профессиональной студийной съемки, подписав его «На заборе тоже написано».

Напомним, что около недели пресса активно обсуждала измену Нино и ее беременность. Поводом для слухов послужил и пост Максима Виторгана о предательстве. Отметим, что пара практически не пыталась отрицать или комментировать слухи долгое время, поэтому в СМИ продолжали рассматривать разные версии расставания артистов. Говорилось даже, что Нинидзе изменила Виторгану с режиссером, в фильме которого она снимается.

Добавим, что поклонники артиста не перестают сравнивать его возлюбленную с бывшей женой, популярной телеведущей Ксенией Собчак. Одни фолловеры пишут, что рады за Максима и его новую девушку, другие отмечают, что Нино с Собчак не сравнится.

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