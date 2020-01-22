Відомий блогер Олена Міро розкрила деталі розлучення зоряної пари.

Подробиці сварки вона описала у своєму блозі на ЖЖ, передає Politeka.net. За словами Міро, колишній чоловік Ксенії Собчак Максим Віторган розійшовся з актрисою Ніно Нінідзе, з якою у нього був серйозний роман.

Як пояснює Міро, Нінідзе, найімовірніше, закрутила роман з режисером Шотою Гамісонія. У його фільмі вона грає головну роль. Саме це і послужило приводом для розриву відносин. Більше того, з'явилася інформація про те, що артистка вагітна. Через цю обставину пара планувала зіграти весілля вже в березні. Але не склалося.

«Звичайно, міркувати про те, чия дитина насправді в животі Ніночки, поки рано, але все одно дуже сумно. Ледь оговтавшись від зради Ксенії, Максим знову повірив в любов», - зазначила Олена Міро.

За її словами, Максим любив Нінідзе.

Нагадаємо, що днями Максим Віторган опублікував на своїй сторінці в Instagram дивну сторіс. Він запостив цитату російського класика Льва Толстого: «Коли тебе зрадили — це все одно, що руки зламали. Пробачити можна, але от обійняти вже не виходить».

Ніно, у свою чергу, опублікувала спільне фото з актором. Користувачі активно коментують фотографію, розпитуючи у актриси, чи дійсно розрив з Віторганом – це правда.

«Яндекс переповнений - вагітна Ніно пішла від Віторгана прямо перед весіллям. Не хочеться вірити в такий бред», «А мені подобається Максим, і чого його всі кидають?», «Спочатку кинула чоловіка, потім Віторгана. Скрізь шукає вигоду. Знаходить більш вигідний варіант і йде до нього. Я якщо чесно, рада що вони розійшлися. Максим заслуговує на більш освічену, більш красиву і більш розумну жінку, а самки, які вичікують підходящий момент і перестрибують на іншого нехай йдуть лісом».

Є й ті, хто підтримує пару.

«Агов!! Навіть не здумайте розлучатися, я тільки завдяки вам повірила, що справжня Любов існує... Як у книгах та кіно)) моя улюблена пара...».

Нагадаємо, що колишній чоловік Собчак злив в мережу непристойне листування з нянею їх сина: «Всю ніч з…».

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