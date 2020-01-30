Дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, показала жаркий снимок в купальнике с отдыха

Красотка и дочь знаменитого политика сейчас отдыхает на одном из самых дорогих курортов мира – на островах под названием Мальдивы. На последних фото на ее страничке она часто появляется в купальнике. Новый кадр с отпуска не стал исключением. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу в Instagram Добкиной.

Алла Михайловна показала свою изящную фигуру в одном купальнике на фото, засветив интимные тату на зоне бикини. Девушка позирует на фоне сочного-зеленого растения, закинув руку на шляпу, и накинув на плечи рубашку песочного цвета, в тон купальнику.

Пляжный образ инста-звезды дополняют солнцезащитные очки и резинка для волос на руке, которая служит отличительным знаком украинок на заграничном курорте.

«С добрым утром», – подписала она, доказав в сториз, что утро действительно у нее доброе.

В историях красотка показала, как отдыхает на острове со своей семьей: ходит в одном купальнике, занимается в зале на тренажерах, кушает фрукты и наблюдает за океаном ночью и ранним утром – в самые прекрасные часы захода и рассвета солнца.

В комментариях к фото в купальнике, пользователи отреагировали по-разному. Многие отметили, что Алле пора бы начать кушать нормально, другие же, наоборот, восхищаются ее «идеальной» фигурой.

«Вас хочется накормить 🙂», «вы большая молодец и трудяжка!!! супер-форма😍🔥», «Вот это стройность», «умничка», «доброе утро», «С добрым утром!!!», «Оно у Вас по истине, доброе💚. В Ха дождь 😥. Спасибо, что делитесь солнышкои😍. Радуете глаз💚», «Доброе утро, Алла))», – написали в социальной сети.

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