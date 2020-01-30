Известная украинская юмористка и модель Валерия Товстолес, звезда "Квартала 95", похвасталась своей харизмой в сети

На свежем фото 24-летняя модель позирует вблизи, демонстрируя черты лица, а также новые ресницы и макияж, пишет Рoliteka.net.

«В гугле смешно трактуют, что такое харизма - Высокий авторитет исключительно одарённой личности; способность почти гипнотически воздействовать на окружающих. Гипнотически ?) Я вот гипнотически смотрю на фотки. Какие красивые реснички мне сделали в студии», – восхищается собой Товстолес в соцсети.

На фото красотка улыбается, немного прикусив язык. Она демонстрирует идеально белые зубки. Кроме того, как отметила модель в посте, ее новые ресницы обрамляют глаза и добавляют ей естественной красоты.

Аккуратная стрелка на глазах делает их немного лисьими, хитрыми.

«Какие фото😻😻😻», «Эта вау», – отметили в комментариях пользователи сети и фолловеры Товтолес.

Напомним, что ранее, Валерия Товстолес часто предстает в игривом настроении. Она закрывает глаза, показывает язык и вообще ведет себя непринужденно. Из-под ее джинс на одном из последних фото выглядывает резинка розовых трусиков. Позже Лера снимает с себя гольф и позирует в топе цвета фуксии. При этом она держит джинсы, так, чтобы больше продемонстрировать, что под ними.

В посте Лера задается вопросом, о чем мечтают девушки. Товстолес говрит, что нужно быть Boss-Bitch, "чтобы быть на высоте и вообще бороться за свое право быть любимыми и важными в этом мире".

Также, по мнению Валерии, хорошо выглядеть нужно, в первую очередь, именно для себя, а потом уже думать о других.

Напомним, эффектная красотка из Квартал 95 похвасталась изгибами без белья: "Магическая фотка"

Как сообщала Politeka, красотка из Квартал 95 снялась в пикантной позе в гримерке: нагнулась и...

Также Politeka писала, что красотка из Квартал 95 сразила фигурой в откровенном платье: фото вскружат голову любому