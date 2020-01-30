Известная украинская гимнастка и финалистка шоу «Танці з зірками» Анна Ризатдинова поразила новым снимком из своего путешествия в Токио

Звезда позировала возле всемирно известного памятника собаке, пишет Рoliteka.net.

Так, Ризатдинова опубликовала снимок, на котором стоит возле известного памятника псу Хатико породы акита, который ждал своего хозяина на остановке каждый день, пока не умер от старости.

«Признавайтесь , кто плакал после фильма Хатико ?», – спросила гимнастка у своих фолловеров.

Анна Ризатдинова стоит и улыбается в центре шумного мегаполиса Токио (столица Японии). Она позирует в розовой яркой куртке, черных штанах и держа в руке сумочку-клатч.

Волосы она уложила волнами на одну сторону. Под курткой виднеется черный гольф. Лицо красотки немного опухло, что не может скрыть макияж. По-видимому, гимнастка не досыпает во время своего трипа по восточной стране.

В комментариях пользователи сети отметили, какие чувства у них вызвало повествование о верной собаке.

«Анна, обнимите его за меня))) Всю жизнь об этом мечтала😍», «Рыдала просто», «Очень трогательный фильм», «Я», «Давно мечтаю сфотографироваться с ним», «Почему плакал,я до сих пор, когда пересматриваю, плачу», «У меня собака названа в честь него», «Я рыдала просто😭😭 каждый раз, когда смотрю, плачу😥», «Я думаю, все», «Белый Бим- Черное ухо. Достаточно трогательный фильм и история... не уменьшая Хатико», «Каждый раз как смотрю так и плачу.», «Хатико 🐶 Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки 😊», «Я плакала», – написали под фото поклонники Анны Ризатдиновой.

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