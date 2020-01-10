Відомий російський співак Микола Басков показав, які труднощі його чекали з гольф-автомобілем

На кадрах Басков взяв за раму гольф-машину і почав його тягнути назад. Зірка в цей раз був у кепці, шортах і білій футболці. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Важка і непоказна , життя народного артиста. Все сам", - написав Басков.

Першим під відео з'явився Ігор Крутой, відомий російський композитор:

"Колюня,а був би одружений,допомога приспіла б".

Після цього осрамить Баскова вирішив Ільдар Абдразакова, оперний співак:

"Там кнопочка перемикача заднього ходу є - якщо че".

Фанати теж залишили безліч коментарів:

"Ахахахаааа... Складніше, ніж піджаки приміряти)))", "Ось це так, справжній чоловік! Приємного Вам відпочинку і відмінного настрою! Дякую за чудове відео, радує нас.", "Походу Коля відпочинок це не включене", "Треба заправлятися вчасно".

Раніше ми повідомляли, що різко схуд Басков налякав росіян зовнішнім виглядом.

«Десь в океані.......))», - підписав свою селфи артист. Океану на ньому, правда не видно, але ось що впадає в очі, так це те, що співак виглядає значно стрункішою звичайного.

Зазначимо, багатьом вид Баскова дуже сподобався.

«Який же ти гарний на фото, загаревший , схудлий в загальному один захват у мене від погляду на тебе, золотий мій Колючка», «Так схуд і помолодшав років на 20 молодець! Як, допоможи мені будь ласка????», «Микола як ти став стрункішим», - пишуть в коментарях.

При цьому інші відзначають, що співак виглядав дуже втомленим, і додають, що його неможливо дізнатися на знімку.

«Це взагалі він?», «Що - то вигляд у Вас втомлений, потрібно відпочити», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Басков застав зненацька Лорак з її коханцем

А ще Politeka писала, що Басков повідомив про велику трагедію, сліз не стримати

Також Politeka повідомляла, що Басков придумав жорстку підлість для Кіркорова



