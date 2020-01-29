Член команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян находится в глубокой коме из-за тяжелой болезни

На страничке команды в социальных сетях отмечено, что для организации сейчас тяжелые времена, ведь член команды сейчас в тяжелом состоянии. 8 января Овик Григорян подвергся инсульту и был отправлен в больницу, где провел некоторое время. После этого его выписали и он чувствовал себя хорошо и шел на поправку. Об этом пишет Politeka.

А 23 января Овик потерял сознание и его забрали в реанимацию с диагнозом аневризма. Он на отдыхе с друзьями схватился за голову и начал кричать. На текущий момент Григорян в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозге его не могут оперировать. Как только КВНщику станет лучше, то ему можно будет сделать операцию.

Друг и член команды "Армянская сборная" Вано Магнарадзе также рассказал о состоянии друга. Он отметил, что никаких серьезных проблем со здоровьем у него раньше не было. Хотя всего знаком он с Овиком шесть лет, так как раньше играли в разных командах и не были знакомы.

Сообщалось, что ночью 19 января не стало известного российского шоумена и экс-КВНщика, участника команды "Город Пятигорск" Тимура Гайдукова.

О смерти Гайдукова в соцсети Фейсбук сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов:

«И в светлый праздник Крещения — ушел… Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно — лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел».

Ранее мы сообщали, что самом начале пути популярных украинских комиков рассказал чемпион Высшей лиги 1997 года, редактор КВН и известный сценарист Михаил Гуликов в интервью. В 1997 году он играл в КВН с Владимиром Зеленским, который тогда влился в уже существующую команду «транзитом».

По его словам, именно тогда они и отправились к «кварталовцам», которые на тот момент только-только переехали в Киев и вовсю работали над созданием своей студии.

«Тогда приезжали к ребятам. Они только заехали в Киев. Жили в какой-то отвратительной, грязной квартире на отшибе, съемной, и писали Студию "95 Квартал"», - вспоминает экс-КВНщик.

Напомним, ушел из жизни известный юморист, последние месяцы превратились в ад

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