Известная украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха, где она в одном купальнике

На фото Каменских позирует без одежды в одном белом купальнике. На фоне можно увидеть пальмы, песок и накрытие из дерева. Настя в этот раз решила показать себя с распущенными волосами и стала перед ограждением или еще чем-то, ведь солнце наполовину осветило ее тело, а вторая половина оказалась в тени. Из-за этого фото получилось довольно интересным. Об этом пишет Politeka.

"Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее", - написала Каменских.

Фанаты успели поставить более 70 тысяч лайков и множество комментариев под фото:

"Форма супер", "О, Настя опять в труселях", "Свет отличный", "Потрясающая", "Мама миа", "Просто красотка", "Ниточку снизу убери", "Обожаю тебя", "Быть в одиночестве не обязательно в откровенном бикини".

Ранее мы сообщали, что фото беременной Каменских взорвало сеть.

Пользователи соцсетей пришли в восторг от фото певицы Насти Каменских с животиком.

"Когда находишь старый пост и умиляешься сейчас ещё больше. Актуалочка", - пишет автор поста в комментарии. Очевидно речь идет о том, что пара призналась в желании завести ребенка. Чуть позже автор добавила, что фотография обработана в фотошопе.

Сообщалось, что Потап нашел замену Каменских, появились жаркие кадры новой избранницы.

В десятый сезон шоу « Голос країни» прошла 16-летняя Карина Балашова из Днепра, ее в свою команду хотели взять Потап с Настей Каменских и Дан Балан.

Второй выпуск юбилейного, десятого сезона шоу « Голос країни» состоялся 26 января на телеканале «1+1» в 21:00. Выпуск уже успели опубликовать в сети, где он успел собрать сотни реакций украинцев.

6-летняя Калина Балашова из Днепра, по словам ее друзей, — это маленькая NK, которая не только внешне напоминает певицу Каменских, но и по вокальным данным. Балашова также хочет выучить английский и испанский языки, чтобы прославлять страну на весь мир.

Напомним, Кароль, Каменских, Балан и другие звезды поразили видом на съемках

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