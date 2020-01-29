Артист в сомнениях, но все же, к одному определенному варианту склоняется больше

Евровидение-2020 становится все более обсуждаемой темой среди украинцев – многие из них, на словах, очень поддерживают кандидатуру Андрея Данилко на повторную его «отправку» на песенный конкурс, но, как оказалось на деле, и даже косвенно, задействовав президента Украины, вопрос не разрешился. Позже и сам Данилко невнятно, но расставил все точки над «і» по этой теме

Как известно, петиция №22/081692-еп размещена на сайте главы государства и она предлагает украинцам повторно отправить Верку Сердючку на Евровидение. Автор петиции уверен, шансы на победу – высоки:

«Вместе с победой конкурс "Евровидение" приезжает в страну-победительницу. Если в футболе нам еще не скоро светит поднять кубок над головой, то на Евровидении в этом году мы точно можем победить. Верка Сердючка для фанов этого конкурса - икона, она может просто выйти на сцену и забрать победу домой». Но, пока что, похоже, шансы на поездку Сердючки не высоки: за два дня петиция собрала всего 100 голосов из 25 тысяч необходимых. Но автор «не сдается»:

«…в сочетании с такой песней (Make it Rain champagne, свежий новогодний хит Сердючки - ред.) разорвет Европу вдребезги. Это отличный шанс объединить народ вокруг общей победы», - считает однофамилец и тезка небезызвестного лидера «Правого сектора» Дмитрий Ярош и добавляет:

«Нам надо взять пример с Швеции, где высшее руководство страны ради победы выбрало группу ABBA в 1974 году и подарило людям такую желанную победу. Сделав перерыв в прошлом году, надо возвращаться триумфально, чтобы все поняли, что без Украины Евровидение - это не то», - отметил Ярош и попросил поддержать петицию и помочь участию Андрея Данилко в Евровидении-2020 в качестве представителя нашей страны.

Сам Андрей Данилко позднее озвучил свое мнение по поводу, правда, несколько неооднозначно:

«Мы живем в стране мечты, в стране в смартфоне, где могут быть всякие сюрпризы! Может, Верка Сердючка и хочет поехать, а вот Андрей Данилко — против!», - отметил он для журналистов, по некоторым источникам украинских СМИ, на Вечере премьер с Катей Осадчей, где ранее презентовал свой новый хит.

Напомним также, Андрей Данилко впервые за продолжительное время записал новую песню.

На Youtube появилась запись новой композиции артиста под названием «Make It Rain Champagne».

После длительного творческого и авторского перерыва – практически 6 лет – танцевальный трек был явлен публике. Публика оказалась благодарной, и уже спустя сутки после публикации, поклонники буквально осыпали исполнителя комплиментами:

«Шикарный хит, сразу тянет подпеть да покружить! Надеюсь узреть богатый клип с голыми самцами под брызгами шампани!!!!! Люблю-обнимаю, спасибо за настроение))))»

«абсолютно новый уровень, браво!!»

«Четкая песня)»

«Легенда вернулась!»

«Господи, как я этого ждала😍😍😍»

Как известно, премьера вне сети состоялась ранее - Верка Сердючка представила песню во время «Вечера премьер с Екатериной Осадчей». Уже тогда публика взорвалась в восторге и дважды во время концерта звала Данилко и его команду с выходом на бис.

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