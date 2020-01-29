Дочь известной украинской исполнительницы Оли Поляковой Маша поделилась со своими фанатами своим лавным секретом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Вот как я делаю все свои фото», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Маша позирует на надувном фламинго. В какой-то момент девушка падает, но не перестает позировать.

Как можно заметить, на ней полупрозрачное платье. При этом Маша даже не думала расстраиваться.

«Маша ты супер», «красавица», «на втором снимке – копия мама», «отлично», «На фото как первые две мои девушки. Первая надувная , а вторая красивая», «красотка», «пчелка в деле», - пишут они.

Как сообщалось ранее, дочь Оли Поляковой прихвастнула отдыхом и шопингом в Нью-Йорке. Девочка, видимо, побывала на одних из самых известных локаций Большого Яблока.

Старшая из дочерей певицы отправилась на период зимних каникул в США, в частности - она побывала на восточном побережье. Так на одном из фото, звезда сети позировала на фоне знаменитых желтых машин службы такси Нью-Йорка. На юной знаменитости была яркая куртка практически в цвет машин - волосы Маша Полякова распустила, также в кадре она, скорее всего, "потягивала" безалкогольный коктейль или смузи, была в джинсах и в руках у девочки также были пакеты с покупками.

Поклонникам Марии Поляковой такие снимки пришлись по душе - они назвали девочку стильной и отметили также, что та очень похожа на свою мать и заметно повзрослела.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.