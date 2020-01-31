У звездных матерей нередко вырастают звездные красавицы дочки, которые идут по их стопам. Современные звезды – не исключение.

Рoliteka.net собрала подборку ярких снимков украинских певиц с их повзрослевшими дочерями. Возможно, в скором времени в украинском шоу-бизнесе зажгутся новые звездочки.

Старшая дочь певицы Светланы Лободы 8-летняя Евангелина уже сейчас очень похожа на свою мать. Как известно, отец девочки был танцором в балете Freedom. Поэтому у малышки изначально очень творческая семья, что открывает перед ней большие возможности.

Правда, пока Евангелина слишком мала для самостоятельной карьеры, а звездная мать не спешит забирать у ребенка детство и продвигать ее в различные детские проекты.

18-летняя дочь экс-солистки группы ВИА Гра Веры Брежневой Соня не очень похожа на свою мать, но обладает такой же притягательной внешностью. Девушка строит карьеру в модельном бизнесе, успешно работает в Европе.

Кроме этого Соня пробует себя в кино. Ей даже удалось сыграть эпизодическую роль в сериале «Дневники вампира». В свои 18 девушка уже имеет богатый опыт за плечами и множество контрактов с различными брендами косметики и одежды.

Старшая дочь украинской певицы Ольги Поляковой Мария поражает сходством с матерью. Она похожа на Ольгу не только лицом, но и фигурой.

Уже сейчас в 14 лет девочка имеет фигуру взрослой женщины. Полякова этим фактом гордится и регулярно хвалится своей повзрослевшей дочерью.

Дочке экс-участницы ВИА Гры Анны Седоковой Алине уже 15 лет. Хотя девушка выглядит намного старше. Она уже может похвастаться стройной фигурой и роскошными волосами. Сегодня Алина живет в США вместе со своей младшей сестрой Моникой.

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