Яких тільки програм не придумають користувачі мережі по зміні зовнішності

Люди люблять міняти свою і чужу зовнішність, таким чином, роблячи себе більш привабливіше, або піднімаючи собі настрій, пише Politeka.net.

В інтернеті можна зустріти фотографії не тільки простих людей, які зазнали змін, але і зірок

Так, хтось вирішив пожартувати над зірками, помінявши їм стать. Цих красунь нають всі, але з новими обличчями їх навряд чи впізнаєш. От, як би виглядали артистки, народившись чоловіками:

Російська співачка Поліна Гагаріна

Телеведуча Ольга Бузова

Ірина Аллегрова

Єлизавета Боярська

Анастасія Волочкова

Альона Апіна

Христина Асмус

Алла Пугачова

Наташа Корольова

Віра Брежнєва

Олена Темникова

Ксенія Собчак

Софія Ротару

Лоліта Мілявська

Настя Ивлеева

Катерина Андрєєва

Крістіна Орбакайте

Лера Кудрявцева

Ксенія Бородіна

Наталя Водянова

Анна Семенович

Анфіса Чехова

Анна Седокова

Ірина Шейк

Альона Водонаєва

Нагадаємо, Ольга Бузова відпочивала зі своїм нареченим Давидом Манукяном в Таїланді. По поверненню до Москви зірка влаштувала масштабне свято на честь свого народження, куди запросила своїх подруг.

Журналісти помітили, що на святі не було рідної сестри Бузової Анни, з якою співачка перебуває у сварці.

Анна в своєму Instagram зробила крок назустріч Ользі. Вона опублікувала відео з найяскравішими моментами, де сестри разом.

Раніше ми писали, що Алла Пугачова з'явилася в яскравому леопардовому костюмі. Поруч з нею на фото стоїть її нинішній чоловік комік Максим Галкін, а з іншого боку – колишній чоловік співак Філіп Кіркоров.

Також біля зірок перебувають діти Кіркорова 8-річні Алла-Вікторія і Мартін-Крістін. Алла-Вікторія, названа в четь Пугачової, міцно обіймає брата.

Нагадаємо також, що Анастасія Волочкова продовжує дивувати своїми зухвалими витівками, уникаючи злісних коментарів. В цей раз балерина виставила провокаційні кадри з тренування.

«Новий рік почався у мене і з нових тренувань. Я почала роботу в залі після своїх репетицій ще і з персональним тренером...", - написала зірка.

Нагадаємо, що Максим Галкін залишив дітей на Пугачову і пустився у всі тяжкі: "Диявол...".

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова пустилася у всі тяжкі, поки Галкін за океаном.

Також Politeka писала, що Пугачова показала обличчя крупним планом, приголомшивши росіян зовнішнім виглядом.