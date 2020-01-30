Одні з найсексуальніших жінок за версією чоловічих журналів в дитинстві не відрізнялися особливою красою.

Це видно по дитячим фото артисток, які злили в мережу, передає Politeka. Мало хто впізнає в цих незграбних дітях жіночі ідеали, якими вони стали зараз. Таке буває часто. Іноді в школі і навіть інституті дівчаток ніхто не помічає, але в результаті з них виростають дуже красиві жінки, а однокласники потім кусають лікті.

До речі, про таку ситуацію розповідають багато зірок, яких дражнили в школі. Наприклад, українська телеведуча Леся Нікітюк в одному з інтерв'ю розповідала, що її не вважали красунею, а навіть навпаки, обзивали образливими словами. Зате сьогодні Никитюк одна з найпопулярніших українських телеведучих.

Даша Астаф'єва в дитинстві не була схожа на майбутню зірку. Екс-солістка групи NikitA, яка привернула увагу самого Х'ю Хефнера (засновника Playboy), володіла незначними зовнішніми даними.

У дитинстві у Астаф'євої були проблеми з однолітками: її дражнили за худобу і алергічний висип, яким було вкрито її обличчя. По суті, в дитинстві Астаф'єва була справжнім «гидким каченям», з якого потім виріс справжній лебідь.

Анфіса Чехова, яка сьогодні є еталоном жіночої краси, у дитинстві теж не могла похвалитися яскравою зовнішністю.

Правда, пишні форми у телеведучої почали проявлятися вже в підлітковому віці, через що її стали дражнити.

Анна Семенович в дитинстві вже була гарненькою. Щоправда, вона не мала пишних формам, а, навпаки, до дорослого віку була дуже худою і стрункою.

Це пояснюється тим, що з трьох років дівчина займалася фігурним катанням. Спорт Семенович кинула через серйозну травму.

Нагадаємо, що Астаф'єва приміряла на себе образ грізної байкерши, але засвітила зайве: "Любиш маленькі?".

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