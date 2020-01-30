Российский режиссер, автор фильма "Ассы" Сергей Соловьев попал в больницу с инсультом

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Mash, здоровье 75-летнего Соловьева пошатнулось после того, как приставы арестовали его счета из-за долга в 36 миллионов рублей.

Так, более 10 лет назад, Соловьев занялся проектом, в котором должен был принять участие легенда французского кино Пьер Ришар. Минкульт выделил 25,5 миллиона, но съемки так и не начались. Ришар заболел и команда ждала, пока тот поправиться. Но ожидание затянулось, а съемки так и не начались.

После этого несчастья начали преследовать знаменитость. Тяжело заболел его сын Дмитрий Соловьев. К сожалению, спасти его не удалось, в возрасте 43 лет в 2018-м году он скончался.

В это время в Минкульте вспомнили о выделенных деньгах Соловьеву и потребовали их обратно. К тому же накинули за просрочку 9 миллионов и дополнили штрафом - еще 1 миллион.

Личный счет и активы компании Соловьева "Линии кино" заблокировали. Именно после этого режиссер попал в больницу.

Ранее мы сообщали, в сети обсуждают чудесное "воскрешение" Людмилы Гурченко, умершей еще в 2011-м. На днях презентовали голографическое изображение актрисы. Так, ее цифровой "отпечаток" должен стать ведущим нового шоу "Битва престолов".

Оживить Людмилу Марковну решил скандальный российский режиссер Валерий Комиссаров (один из создателей "Дом-2"). На презентацию голограммы он пригласил и мужа Гурченко - Сергея Сенина.

Цифровая актриса кокетничала и говорила о том, что хочет потанцевать, а также съязвила на вопрос о самочувствии: «Вы что, подкалываете меня что ли? Сколько в людях цинизма. Здорова как никогда! Ничего не болит!».

Также мы рассказывали, известная актриса Наталья Андрейченко (которую помнят и любят по роли Мэри Поппинс) всполошила сеть своим исчезновением. Так, женщина якобы пропала в Мексике. Она гостила у друзей, а затем, пожаловавшись на усталость, села в машину и поехала домой. Однако затем перестала выходить на связь. Близкие забили тревогу, моля о помощи. Информация о таинственном исчезновении разлетелась по миру.

Ситуация разрешилась сама собой, когда через несколько дней Андрейченко нашлась. Она сообщила о своих приключениях в Инстаграм. Оказалось, артистка решила пройти духовную практику в джунглях. Поэтому еще в день пропажи, вернувшись домой, выключила телефон и отправилась "набираться энергии" - одно из условий этой практики - полное молчание.

Напомним, выяснилась судьба пропавшей Мэри Поппинс: "В последние недели жизни она..."

Как сообщала Politeka, несчастье обрушилось на известную актрису: "медики приняли решение о...", первые подробности

Также Politeka писала, что российская звезда тяжело больна, появилось тревожное обращение: "Из-за ошибки врачей..."