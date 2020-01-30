Популярный Youtube-блогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, чуть не погиб во время съемок шоу «Последний герой», которые проходят на Филиппинах.

Об этом стало известно из Телеграм-канала Mash, передает Politeka.net. 38-летний Китуашвили согласился участвовать в шоу, но, по данным авторов канала, проигнорировал свои проблемы со здоровьем, включая сахарный диабет. Это чуть не привело к гибели мужчины.

Сообщается, что во время съемок блогер не справился с нагрузками и упал в обморок, после чего его срочно доставили в больницу. Скорее всего, у мужчины упал сахар в крови. Это могло обернуться для него смертельным исходом. По словам источников, Китуашвили в рамках шоу пытался справляться с жарой, переносить серьезные физические нагрузки и даже провел 36 часов без еды. Это, скорее всего, и вызвало осложнения.

Авторы канала отмечают, что блогера откачивали 16 часов. Все обошлось, но диагностированная у него гипогликемия могла привести к нарушениям работы мозга.

Отметим, что Эрик Давидыч является автором YouTube-канала. У него большая аудитория – более 3,7 млн подписчиков. В первую очередь он известен как обозреватель автомобилей.

Ранее Politeka писала, что шоу «Последний герой» сопровождает настоящее проклятие. Уже многие участники этого проекта умерли. Первой жертвой стала российская певица Жанна Фриске, которая умерла от рака.

В 2018 году после длительной болезни умерла победительница 4 сезона проекта 55-летняя Яна Волкова. В 2019 году скончались артисты Децл и Юлия Началова, которые также были участниками этого шоу. Возможно, это просто совпадение, но очередные трагедии не дают покоя тем, кто принимал участие в съемках этого проекта.

Напомним, что безутешная Дженнифер Лопес обратилась к людям: "Потеряла мужа и ребенка в один день".

Politeka сообщала, что всплыли мистические детали смерти сына знаменитой актрисы: похоронили рядом с Началовой.

Также Politeka писала, что известная артистка-красавица покончила с собой на глазах у толпы: детали загадочной трагедии.