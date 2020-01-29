Син зірки фільму «Москва сльозам не вірить» Раїси Рязанової помер у тому ж віці, що і його батько. У зв'язку з цим трагедію вже встигли пов'язати зі злим роком

22 січня відома російська актриса втратила свого сина – актор Данило Перов несподівано помер від відриву тромбу. Колега Рязанової Марина Куделінська поділилася подробицями того фатального дня.

«В три години ночі відчув себе погано, його стало лихоманити. Випив чай з лимоном...Подзвонив у швидку допомогу. Швидка їхала десять хвилин, а він помер за сім», - розповіла вона.

За словами артистки, смерть Данили стала несподіванкою для всіх, адже 51-річний чоловік вів активний спосіб життя, грав у футбол, але багато курив. Також багато хто звернув увагу на містичний збіг обставин. Справа в тому, що Данило помер у 51 рік – в тому ж віці, що і його батько Юрій Перов.

«В свої останні дні він репетирував виставу, яка готується до випуску. Душно, нерви, не знаю... Можна як завгодно говорити, але тромб це ж така непередбачувана річ», - зазначила Куделинская.

Тепер у 75-річної Рязанової з близьких залишилися тільки невістка і онук.

Зазначимо, що з Данилом Пєровим попрощалися в театрі «Співдружність акторів Таганки» 24 січня. Актора поховали на Троєкуровському кладовищі, неподалік від могили Юлії Началовой. Раніше ми писали про те, що російська співачка при житті не раз бувала на виставах артиста.

Місце на кладовищі обійшлося в 1,3 мільйона рублів. У Рязанової не було стільки грошей, однак завдяки сприянню депутата Оксани Пушкіної, було написано лист уряду і художник виділили гроші з бюджету.

Відомо, що Данило Перов пропрацював у театрі «Співдружність акторів Таганки» з 1994-го року.

Вперше в кіно він зіграв з Раїсою Рязановою у фільмі «День і все життя» в 1992 році. Всього він з'являвся у фільмах близько 60 разів, у тому числі в серіалі «Слід».

Нагадаємо, молодого сина знаменитої актриси поховали поруч з Началовою.

Як повідомляла Politeka, трагедія сталася в родині легендарної актриси: був єдиний син.

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