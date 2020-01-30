Семья Наташи Королевой практически каждый новый год отмечает за границей

В сети всплыла неновое фото матери звезды, пишет Politeka.net. Стоит отметить сейчас Людмила Порывай живет в США и рада своей дочери в гости.

На указанном снимке женщина предстала на пляже в красных топе и мини-юбке. Не взирая, что ей 74 года, выглядит женщина хорошо. Она позирует расставив ноги и держа в руках маленькую елочку.

Завершает образ Людмилы красная звезда на голове.

Однако столь откровенный вид матери звезды оценили не все. Люди писали, что для пожилой женщины это слишком развратный снимок и "бабушке" пора остепениться.

"Фууу👎👎", "Какая гадость,ваша люда.Старая развратница.Самой не смешно на себя смотреть?Фууууу мерзкая грынза", "Фигурка класс👍", "Дурдом", "Вам за маму не стыдно?", "Фу👎 🤮", "Люда огонь ,зажигает,позитив прёт,завидую белой завистью таким людям😙🔥", "Приятная семья, один позитив!!! Дай Бог вам здоровья👏😍❤️", "Ужас какой!", " Не понимаю, зачем люди подписываются и смотрят посты тех, кого не любят и не уважают? Чтобы было, где слить яд, а то переполняет до самоотравления?", - написали пользователи сети.

Напомним, Наташа Королева является той звездой, которая активно ведет свою страницу в Instagram. Недавно она опубликовала видео, которое получило множество критических отзывов от пользователей сети.

Так, Королева опубликовала видео на котором она и ее муж Сергей Глушко (Тарзан прим.ред.) пришли в гости к цирковому продюсеру и заслуженному артисту Грузии Гии Эрадзе.

Пользователи сети обратили свое пристальное внимание на внешний вид певицы, заподозрив Королеву в использовании уколов красоты и пластических операциях.

Ранее мы писали, что Королева поделилась видео со съемок клипа на песню «Чуть-чуть не считается», снятым 20 лет назад, в котором одну из главных ролей исполнил сын Д’артяньяна всея Руси Михаила Боярского Сергей.

Таким образом певица поздравила Сергея с днем рождения. 24 января ему исполнилось 40 лет.

На видео – совсем еще молодая певица, которой на момент съемок было 26 лет, и 20-летний сын легендарного актера.

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину, скандальные подробности

Как сообщала Politeka, сын Королевой и Тарзана спел песню украинца и взбесил россиян.