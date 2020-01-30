Семья Наташи Королевой практически каждый новый год отмечает за границей

В сети всплыла неновое фото матери звезды, пишет Politeka.net. Стоит отметить сейчас Людмила Порывай живет в США и рада своей дочери в гости. 

На указанном снимке женщина предстала на пляже в красных топе и мини-юбке. Не взирая, что ей 74 года, выглядит женщина хорошо. Она позирует расставив ноги и держа в руках маленькую елочку. 

Завершает образ Людмилы красная звезда на голове. 

Однако столь откровенный вид матери звезды оценили не все. Люди писали, что для пожилой женщины это слишком развратный снимок и "бабушке" пора остепениться. 

Популярные статьи сейчас

Энистон, Джоли, Кардашьян и другие звезды, которых подловили без макияжа: "заткнут за пояс 20-летних"

Страшная трагедия случилась со звездой КВН на отдыхе: "схватился за голову, начал кричать и..."

Чемпионка мира без стыда показала роскошное тело: возраст формам не помеха

Чернобыль 2020: объявлено военное положение, правду скрывают, "Боже, спаси нас всех"
Показать еще

"Фууу👎👎", "Какая гадость,ваша люда.Старая развратница.Самой не смешно на себя смотреть?Фууууу мерзкая грынза", "Фигурка класс👍", "Дурдом", "Вам за маму не стыдно?", "Фу👎 🤮", "Люда огонь ,зажигает,позитив прёт,завидую белой завистью таким людям😙🔥", "Приятная семья, один позитив!!! Дай Бог вам здоровья👏😍❤️", "Ужас какой!", " Не понимаю, зачем люди подписываются и смотрят посты тех, кого не любят и не уважают? Чтобы было, где слить яд, а то переполняет до самоотравления?", - написали пользователи сети. 

Напомним,  Наташа Королева является той звездой, которая активно ведет свою страницу в Instagram. Недавно она опубликовала видео, которое получило множество критических отзывов от пользователей сети.

Так, Королева опубликовала видео на котором она и ее муж Сергей Глушко (Тарзан прим.ред.) пришли в гости к цирковому продюсеру и заслуженному артисту Грузии Гии Эрадзе.

Пользователи сети обратили свое пристальное внимание на внешний вид певицы, заподозрив Королеву в использовании уколов красоты и пластических операциях. 

Ранее мы писали, что Королева поделилась видео со съемок клипа на песню «Чуть-чуть не считается», снятым 20 лет назад, в котором одну из главных ролей исполнил сын Д’артяньяна всея Руси Михаила Боярского Сергей.

Таким образом певица поздравила Сергея с днем рождения. 24 января ему исполнилось 40 лет.

На видео – совсем еще молодая певица, которой на момент съемок было 26 лет, и 20-летний сын легендарного актера.

View this post on Instagram

Когда-то 20 лет назад он любезно согласился стать героем моего видео Чуть-Чуть не считается, покорив меня своей скромностью , целеустремлённостью, хорошим воспитанием и великолепными авторскими песнями!!! Сегодня, наблюдая за его делами, гражданской позицией, в которой чувствуешь огромное желание изменить нашу с вами жизнь в лучшую сторону, я очень хочу поздравить с днём рождения Сергея Михайловича Боярского @sergeyboyarskiy !!! И пожелать творческого вдохновения в реализации порой очень непростых задач! #какмолодымыбыли #наташакоролева #деньрождения #сьемки #клип #2000

A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star) on

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину, скандальные подробности

Как сообщала Politeka, сын Королевой и Тарзана спел песню украинца и взбесил россиян.