Дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, продемонстрировала фигуру в купальнике

Модель сейчас находится на отдыхе и часто радует своих подписчиков в Инстаграм красивыми фотографиями, пишет Politeka.net.

Так, на одних из последних фото Алла предстала в открытом купальнике, который идеально подчеркнул ее формы и показал тонкую талию. 

Алла спустила бретельки с плеч, руку она закинула в вверх и прикоснулась к мокрым после купания волосам. 

На другом фото девушка присела, наклонившись к камере. Верх купальника немного натянулся из-за тяжести груди. 

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Стоит отметить, что Алла предстала без макияжа, но зато виден ее хороший загар, который она, судя по геолокации, получила на Мальдивах. 

В посте звезда написала, что всегда мечтала жить возле океана. 

"Я всегда хотела жить 40% времени, в течении года, возле океана🙏🏼 это магическое место..которое смывает все плохое и делает человека счастливее ❤️ здесь перестаешь краситься , одеваться. Здесь ты такой, какой есть..зацелованный солнцем💋", - написала дочь Добкина. 

За 19 часов пост модели собрал 2000 лайков и много комментариев. 

"Мне повезло на половину ,Я живу возле тихого океана ,он холодный зараза )", "Хорошего отдыха вам и вашим родным 🍹🌺🌺🌺", "Красота ！Спасибо Вам , Алла за Шум Океана , на видео ！👏💞💞💞", "Очень 👌🏽👌🏽👌🏽😍", "Клево,зацелованный солнцем", "Это точно 🌸", - написали пользователи сети. 

Напомним, недавно Алла Добкина показала свою изящную фигуру в одном купальнике на фото, засветив интимные тату на зоне бикини. 

Пляжный образ инста-звезды дополнили солнцезащитные очки и резинка для волос на руке, которая служит отличительным знаком украинок на заграничном курорте.

«С добрым утром», – подписала она, доказав в сториз, что утро действительно у нее доброе.

Ранее мы писали, что Алла позировала в зеленом раздельном купальнике у больших зеленых растений.

Фигура Аллы замечательна - стройное тело, длинные ножки, стальной пресс. 

Соблазнительную грудь подчеркнул верх купальника. 

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

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