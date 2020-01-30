Как известно, российская актриса Анастасия Заворотнюк пребывает на лечении - знаменитость борется с раком, но подробностей о том, какая именно болезнь и ее стадия у артистки - родные Заворотнюк журналистам за весь продолжительный период времени всей этой шумихи вокруг звезды экранов - так и не сообщили. Однако не так давно известный представитель шоу-биза прокомментировал ситуацию с Анастасией

Об этом пишет Собеседник .

Известный музыкальный критик Сергей Соседов, который когда-то работал на эфирах украинского Х-Фактора рассказал, что Анастасии Заворотнюк очень плохо:

«Я лично Настю не видел, но говорят, что она еще в очень плохом состоянии. Ситуация стабильно тяжелая. Но пока она жива, слава Богу. Быть может, есть какая-то надежда», - сказал Соседов.

Сергей Соседов также поделился мнением по поводу того, что родные Заворотнюк не желают распространятся о болезни актрисы и держат все в тайне:

«То, что ее лечение максимально закрыто – это правильно, безусловно. Есть вещи частного порядка, которые являются тайной личности. А что показывать, чем хвастать? Тем, что человек тяжело болен? Люди знают, что ей плохо, но зачем это муссировать? От того, что об этом будут говорить, ей не станет лучше. Я целиком и полностью на стороне родственников», - прокомментировал он ситуацию. Музыкальный критик считает, что в данном случае «нечем хвастаться и нечего обсуждать», - поэтому решение о неогласке того, что происходит с Заворотнюк – правильное:

«…О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханная», - отметил Соседов и добавил о ситуации с Жанной Фриске, которая тоже была больна раком и скоропостижно скончалась в следствии болезни:

«У Фриске была другая ситуация. Там все было быстро: болезнь проходила скоротечно, динамика – очень мощная. А в случае с Заворотнюк будто все стабилизировалось, все находится в стагнации, на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние». Представитель шоу-биза также отметил, что если сравнивать состояние Заворотнюк с тем, что было, то ей стало лучше:

«Я знаю, что было совсем плохо», - заключил он.

Напомним, что слухи о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из клиники ходят давно. Дело в том, что после новогодних праздников журналисты перестали видеть семью Насти возле клиники. По данным других СМИ, сейчас Заворотнюк находится у себя дома в Крекшино. Эти слухи связаны с тем, что родных актрисы видели в местном храме на Крещение.

«Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти десять минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти», - рассказали очевидцы.

Напомним, вести о больной раком Заворотнюк взбесили россиян.

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